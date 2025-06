Serviços e turismo crescem no Amazonas em abril de 2025

O Índice das Atividades Turísticas (IATUR), no mês de abril, em seu volume no turismo para o Amazonas, registrou um aumento de 3,5% na comparação com o mês anterior. E, já acumula crescimento de 9,1% em 2025.

Já o setor de Serviços no Amazonas demonstrou boa expansão em abril de 2025, com o volume de serviços crescendo 3% em relação a março e 3,1% na comparação anual, e acumulando um aumento de 8% nos últimos 12 meses.

A receita nominal acompanhou a tendência positiva, registrando um salto de 7,2% sobre abril de 2024 e um excelente crescimento de 12% no acumulado de 12 meses, sinalizando um cenário otimista para a atividade no estado.

Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços – PMS, divulgada hoje (13) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Volume de serviços

No Amazonas, a variação mensal do volume de serviços apresentou alta significativa de 13,4% em fevereiro de 2025, seguida por uma queda de 3% em março e um aumento de 3% em abril. Em contraste, o Brasil como um todo registrou variações positivas menores e mais estáveis, com 0,9% em fevereiro, 0,4% em março e 0,2% em abril, indicando uma performance melhor do Amazonas, em comparação com a média nacional.

Em relação ao mesmo mês do ano anterior, o Amazonas mostrou um crescimento robusto de 5,7% em fevereiro de 2025 e 5,3% em março, desacelerando para 3,1% em abril. O Brasil também registrou crescimento, mas em patamares menores: 4,3% em fevereiro, 2,0% em março e 1,8% em abril. Isso sugere que o Amazonas tem apresentado um dinamismo maior no setor de serviços em comparação com 2024, do que o país.

A variação acumulada no ano para o Amazonas começou negativa em fevereiro de 2025, com -1,5%, mas se recuperou para 0,8% em março e 1,3% em abril, indicando uma melhoria gradual ao longo do trimestre. No Brasil, a variação acumulada foi consistentemente positiva e superior a do Amazonas ,nos primeiros meses, com 2,6% em fevereiro, 2,4% em março e 2,2% em abril, demonstrando uma performance acumulada mais forte, em nível nacional.

Na medição dos 12 meses acumulados, o Amazonas demonstrou um crescimento expressivo no volume de serviços, com 8,3% em fevereiro de 2025, 8,9% em março e 8,0% em abril. O Brasil também apresentou crescimento acumulado positivo, mas em níveis consideravelmente inferiores: 2,8% em fevereiro, 3,1% em março e 2,7% em abril. Isto aponta para um desempenho significativamente superior do setor de Serviços no estado, a longo prazo, em comparação com a média brasileira.

No mês de abril de 2025, o Amazonas ocupou a terceira posição no ranking de variação do volume de serviços, com um crescimento de 3%. As três Unidades da Federação com melhor desempenho foram Pernambuco, que liderou com 5,3%, seguido por Roraima com 3,7%, e o próprio Amazonas com 3%. Por outro lado, as três piores colocações foram Acre com -4,3%, Rondônia com -3,7% e o Rio de Janeiro e Goiás, ambos com -3,2%.

Ainda em abril de 2025, a variação acumulada ,no ano, do volume de serviços para o Amazonas foi de 1,3%, colocando-o na 16ª posição no ranking das Unidades da Federação. As três unidades com o melhor desempenho foram Tocantins, que liderou com expressivos 12,8%, seguido por Sergipe com 7,4% e o Distrito Federal com 7,2%. Por outro lado, as três piores colocações foram para o Rio Grande do Sul, com a maior queda de -10,5%, Roraima com -4,2%, e Acre com -2,9%.

Resumo

Em abril de 2025, o volume de serviço no Amazonas apresentou um aumento de 3% ,em relação a março de 2025, e um crescimento de 3,1% em comparação com abril de 2024, indicando uma expansão contínua. No acumulado do ano, o volume de serviços cresceu 1,3%, enquanto nos últimos 12 meses, o aumento foi mais expressivo, atingindo 8,0%. A média móvel trimestral do volume de vendas registrou 4,5%, sinalizando uma tendência de crescimento no curto prazo.

Já a receita nominal ,no Amazonas também demonstrou um crescimento positivo em abril de 2025, com um aumento de 1,5% em relação a março de 2025 e um salto significativo de 7,2% em comparação com abril de 2024, superando o crescimento do volume. A receita nominal acumulada no ano alcançou 5,8%, e ,nos últimos 12 meses, registrou um crescimento de 12%, indicando um forte aumento no faturamento do setor de serviços no estado. A média móvel trimestral da receita nominal foi de 3,7%, mostrando uma estabilidade positiva.

A média móvel trimestral é um indicador que suaviza flutuações de curto prazo nos dados, revelando tendências mais claras. Ela é calculada pela média dos últimos três meses de dados, fornecendo uma visão mais estável do desempenho.

Com base na média móvel trimestral do volume de vendas de 4,5% e da receita nominal de 3,7% em abril de 2025, o cenário para os próximos meses no Amazonas é de otimismo. A alta média móvel do volume sugere que o crescimento do setor de serviços tem sido consistente, podendo indicar uma continuação da expansão da atividade.

A média móvel da receita nominal, embora ligeiramente inferior a do volume, ainda aponta para um crescimento sustentado do faturamento. Considerando a dinâmica observada, é possível antecipar que o setor de serviços no Amazonas possivelmente manterá sua trajetória de crescimento, podendo até mesmo acelerar em alguns segmentos, caso as condições econômicas gerais se mostrem favoráveis.

Turismo no Amazonas

No mês de abril de 2025, o turismo no Amazonas registrou um aumento de 3,5% em comparação com março de 2025. Este crescimento representa uma aceleração em relação ao mês anterior (mar/25), que havia apresentado um aumento de 4,4%. A variação de abril de 2025 demonstra uma continuidade no crescimento mensal das atividades turísticas no estado após um período de flutuações ao longo de 2024, onde se observou picos como 5,8% em outubro de 2024 e quedas como -2,7% em novembro de 2024.

Em abril de 2025, o volume das atividades de turismo no Amazonas teve um notável crescimento de 12,6% em relação a abril de 2024. Este é o maior percentual de crescimento anual observado desde o início de 2024, superando os 6,1% registrados em março de 2025 e os 8,3% de fevereiro de 2025. Comparando com abril de 2024, que apresentou uma queda de -1,6%, a performance de abril de 2025 indica uma recuperação e expansão significativa do setor turístico no estado ao longo do último ano.

A variação acumulada no ano para o volume das atividades de turismo no Amazonas, até abril de 2025, foi de 9,1% em relação ao mesmo período do ano anterior. Este valor é consistentemente positivo e representa um aumento em relação aos 7,9% acumulados até março de 2025 e aos 8,8% de fevereiro de 2025. Comparando com o acumulado de abril de 2024, que registrou uma queda de -11,5%, a performance de 2025 mostra uma forte virada e um crescimento sustentado.

No período acumulado de 12 meses ,findos em abril de 2025, o volume do turismo no Amazonas cresceu 4,0% em relação aos 12 meses anteriores. Este percentual representa uma continuação da tendência de recuperação, superior ao crescimento de 2,9% em março de 2025 e 0,8% em fevereiro de 2025. Ao longo de 2024, essa variação acumulada havia apresentado quedas significativas, como -11,7% em agosto de 2024 e -8,6% em abril de 2024. O resultado de abril de 2025, consolida a trajetória de recuperação e crescimento do setor turístico no Amazonas no longo prazo, saindo de um período de forte retração.

Em abril de 2025, o Amazonas se posicionou como a quinta unidade da federação com maior índice de volume das atividades turísticas, registrando um crescimento de 3,5%. Liderando o ranking, os três primeiros colocados foram Goiás, com 10,8%, seguido por Rio Grande do Sul, com 5,7%, e Alagoas, com 4,3%. Na outra ponta, as três piores posições foram ocupadas pelo Rio Grande do Norte, com -2,4%; Pará, com -1,3%; e Minas Gerais e Distrito Federal, ambos com -1,1%.

Mais sobre a pesquisa de turismo e serviços no Amazonas

A PMS permite o acompanhamento conjuntural do setor de serviços no país, investigando a receita bruta de serviços nas empresas formalmente constituídas, com 20 ou mais pessoas ocupadas, que tenham serviços não financeiros como sua principal atividade, excluídas as áreas de saúde e educação. Há resultados para o Brasil e todas as unidades da federação. Os dados podem ser consultados no Sidra. A próxima divulgação da Pesquisa Mensal de Serviços, relativa ao mês de maio, será em 11 de julho.

* Com informações do IBGE

