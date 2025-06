Programa investe R$ 771 mi em pequenos negócios no Amazonas

Com R$ 771 milhões já investidos, o programa +Crédito Amazonas avança com meta ousada de R$ 1 bilhão até 2026

Mais do que números, o programa +Crédito Amazonas, da Agência de Fomento do Estado (Afeam), vem promovendo mudanças concretas na vida de milhares de empreendedores amazonenses com pequenos negócios.

Desde 2023, o Governo do Amazonas já injetou R$ 771 milhões na economia local, gerando mais de 100 mil empregos e ocupações diretas em todo o estado.

Com esse ritmo de investimentos, o programa caminha de forma consistente para alcançar a meta estabelecida pelo governo de R$ 1 bilhão até o fim de 2026. A ação integra a política pública liderada pelo governador Wilson Lima, presidente estadual do União Brasil, que tem feito da inclusão produtiva e do estímulo ao empreendedorismo marcas de sua gestão.

Com juros acessíveis de 2,7% ao ano para pagamentos em dia e bônus de adimplência, o programa se destaca como um importante incentivo para manter a roda da economia girando, especialmente no interior do Amazonas.

“Nosso compromisso é com as pessoas. O crédito precisa chegar aonde o estado mais precisa estar: nas comunidades, nas pequenas empresas, nos produtores rurais. Promovemos essa ponte entre o sonho e a realização,” afirma Wilson Lima.

Entre os setores mais contemplados, o agronegócio e o turismo ganham destaque por seu potencial de geração de emprego e renda. Com linhas de crédito que variam de R$ 21 mil a R$ 200 mil, pequenos produtores rurais encontram na Afeam o apoio necessário para adquirir equipamentos, modernizar a produção e garantir infraestrutura mínima.

Já no turismo, os empreendedores formalizados no sistema de cadastro de pessoas físicas e jurídicas, o Cadastur, podem acessar até R$ 200 mil por meio do Fundo de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (FMPES). Os recursos servem para ampliar negócios, investir em estrutura e inovar serviços que valorizem o potencial turístico do Amazonas.

“Esse é um programa com impacto direto na base da economia. O crédito acessível e orientado é um dos grandes motores do desenvolvimento regional. E o melhor: com responsabilidade social e sustentabilidade,” destaca o 2º vice-presidente do União Brasil no Amazonas, Marcellus Campêlo.

Oportunidade e transformação para pequenos negócios no Amazonas

O crédito como ferramenta de cidadania é justamente o diferencial desse programa, que não se limita às condições facilitadas, mas na orientação e acompanhamento técnico oferecidos aos beneficiários. “A Afeam atua como uma instituição que foca no desenvolvimento sustentável, respeitando o perfil socioeconômico de cada região e buscando soluções integradas para os desafios locais”, reforça o 3º vice-presidente do partido, Sérgio Litaiff.

Para o governador Wilson Lima, com o foco em microempreendedores individuais, cooperativas, autônomos e empresas de base tecnológica sustentável, o +Crédito Amazonas reafirma sua missão de construir um estado mais empreendedor.

“Queremos mostrar que o crédito é mais do que dinheiro: é dignidade, é esperança, é oportunidade real de mudar de vida,” observa.

Como acessar o financiamento?

O +Crédito Amazonas é um programa da Afeam que oferece linhas de crédito com condições diferenciadas, como taxas de juros mais baixas e prazos de pagamento acessíveis, voltadas para Autônomos, Profissionais Liberais, Produtores Rurais, Cooperativas e Associações ligadas ao Agronegócio, Microempreendedores Individuais (MEI), Micro e Pequenas Empresas.

Os interessados em acessar o programa devem procurar a sede do órgão ou o Departamento de Negócios da Amazonastur, de segunda a quinta-feira, em horário comercial. Informações detalhadas sobre critérios, documentação exigida e etapas do financiamento estão disponíveis no site da Afeam: www.afeam.am.gov.br.

