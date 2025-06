Motociclista atropela pedestre e os dois ficam feridos no Centro de Manaus

Na noite desta sexta-feira (13), um atropelamento deixou duas pessoas feridas na avenida Floriano Peixoto, localizada no bairro Centro, zona Sul de Manaus. As identidades das vítimas não foram informadas.

Conforme relatos, uma mulher tentava atravessar a via quando foi atingida por um motociclista. Com o impacto, o condutor sofreu uma fratura em uma das pernas, enquanto a pedestre ficou com escoriações nos braços, pernas e região do tórax.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e prestaram os primeiros socorros no local, encaminhando ambos para unidades de saúde da capital.

Leia mais:

VÍDEO: colisão entre carros deixa duas pessoas feridas em Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱