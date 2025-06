Gavião-carijó ferido é resgatado próximo ao Sambódromo de Manaus

Filhote de gavião-carijó foi encontrado abatido, com suspeita de fratura na asa direita

Um filhote de gavião-carijó (Rupornis magnirostris), com cerca de seis meses de idade, foi resgatado na manhã desta sexta-feira (13), nas proximidades do Sambódromo, na zona centro-oeste de Manaus. O animal silvestre estava caído no chão, aparentemente ferido e sem conseguir voar.

A ação de resgate foi coordenada pela Secretaria de Estado de Proteção Animal (Sepet), em parceria com o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), órgão responsável pela destinação adequada da ave ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), do Ibama.

Segundo a secretária da Sepet, Leda Maia, o chamado partiu de um morador que avistou a ave em situação vulnerável. “O gavião apresentava sinais de abatimento e suspeita de fratura na asa direita. Fizemos a contenção de forma segura e acionamos o Ipaam para garantir o cuidado especializado”, explicou.

Parceria entre órgãos garante atendimento especializado

Leda Maia destacou que a atuação conjunta com o Ipaam é essencial para o manejo correto da fauna silvestre. “Apesar de nossa secretaria atuar prioritariamente na proteção de animais domésticos, a parceria com o Ipaam permite que a gente estenda esse cuidado à fauna nativa do Amazonas”, afirmou.

Após o resgate, o animal foi entregue ao Ipaam e, em seguida, encaminhado ao Cetas, onde passará por exames clínicos, radiografia e monitoramento para avaliar a gravidade da lesão e suas chances de reabilitação e reintegração à natureza.

O diretor-presidente do Ipaam, Gustavo Picanço, reforçou a importância do trabalho conjunto. “O gavião será avaliado por uma equipe técnica especializada. Se houver condições, será devolvido ao habitat. Caso contrário, será tratado até estar apto a retornar à vida livre”, explicou.

Espécie comum em áreas urbanas da Amazônia

O gavião-carijó é uma ave de rapina de médio porte bastante presente em zonas urbanas da Amazônia. A espécie desempenha um papel importante no equilíbrio ecológico, ajudando no controle de roedores e pequenos répteis.

