Duas novas pistas do viaduto Rei Pelé são liberadas na Zona Leste de Manaus

Duas novas pistas do complexo viário Rei Pelé, na zona Leste de Manaus, serão liberadas neste fim de semana, marcando a reta final de uma das maiores obras de mobilidade urbana da atual gestão municipal. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (13 pelo prefeito David Almeida, durante visita técnica à obra.

A primeira liberação acontece neste sábado (14), com a abertura da pista lateral que liga a avenida Camapuã à Grande Circular. No domingo (15), será a vez da pista que conecta a avenida Itaúba à Camapuã. Ambas as liberações prometem melhorar significativamente o fluxo de veículos em uma das regiões mais movimentadas da capital amazonense.

“Estamos cumprindo nosso cronograma e entregando melhorias que vão beneficiar diretamente a mobilidade da cidade”, afirmou o prefeito David Almeida.

Acompanhado pelo vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura, Renato Junior, o prefeito percorreu os trechos em fase de finalização. Mais de 500 trabalhadores atuam nas frentes de serviço, mesmo com os desafios causados pelo período de chuvas.

Complexo viário com identidade cultural e espaço para lazer

Além de melhorar o trânsito, o complexo Rei Pelé transforma a antiga rotatória da Feira do Produtor em uma área de convivência com viaduto de três níveis, playground, academia ao ar livre, paisagismo e intervenções artísticas.

Entre os destaques, está a nova pista de skate construída no local, que homenageia o skatista manauara José Roberto, o “Riquinho”. Ícone da cultura urbana, Riquinho é uma das referências do skate na cidade desde a década de 1980.

“É uma tribo urbana que agora tem um espaço com nome, história e dignidade”, destacou Renato Junior.

Entrega oficial na próxima semana

A inauguração oficial do complexo Rei Pelé está prevista para a próxima semana, com programação especial. A obra não só soluciona gargalos viários na zona Leste, como também reafirma o compromisso da Prefeitura de Manaus com a valorização cultural, a ocupação saudável dos espaços públicos e a urbanização humanizada.

