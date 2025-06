CMM atende MP e chama OAB-AM para comissão de concurso para procurador

A Câmara Municipal de Manaus (CMM) passou a contar com representantes da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Amazonas (OAB-AM) na comissão responsável pela organização do novo concurso público para o cargo de procurador de 3ª Classe.

A decisão foi publicada na sexta-feira (13) no Diário Oficial da Câmara e segue uma recomendação do Ministério Público do Amazonas (MP-AM), com o objetivo de garantir mais transparência e legalidade no processo.

Agora, fazem parte da comissão as advogadas Gabriella Gomes Soares, como membro titular, e Omara de Oliveira Gusmão, como suplente. Elas terão direito a voto e vão participar de todas as discussões relacionadas ao concurso.

O presidente da CMM, vereador David Reis (Avante), afirmou que a participação da OAB-AM fortalece a credibilidade do certame.

“Nosso compromisso é com um processo técnico, justo e que valorize a meritocracia no ingresso ao serviço público”, declarou.

A formação da comissão é parte dos esforços da Câmara para atender à necessidade de contratar servidores efetivos, conforme apontado por um estudo técnico.

