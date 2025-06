Marcha para Jesus 2025 arrasta multidão de fiéis em Manaus

Com músicas, bandeiras e cantos, a Marcha para Jesus 2025 arrastou multidões de fiéis na tarde deste sábado (14) em Manaus. A 31ª edição tem como tema: “O Todo-Poderoso que há de vir”.

O evento iniciou por volta de 12h com concentração na Rua Ferreira Pena, entre as Avenidas Ramos Ferreira e Simão Bolívar, no Centro. O percurso seguiu pela avenida Constantino Nery e deve finalizar na avenida Pedro Teixeira, no sambódromo.

Fiéis vão às ruas – Foto: Gabriela Brasil/EM TEMPO

Ao EM TEMPO, a acadêmica de educação física, Niandra Ferrete, de 25 anos, participou da caminhada juntamente com familiares e amigos da igreja. Desde cedo nas ruas, a estudante afirmou que, para ela, a marcha marca o começo de uma geração que estava afastada da religião.

Estudante de educação física, Niandra Ferrete – Foto: Gabriela Brasil/EM TEMPO

“Eu vim com esse propósito de renovar uma aliança com Deus. Este ano representa esse entrelaçamento com a minha fé”, afirmou Niandra.

Marcha para Jesus 2025 em Manaus – Foto: Gabriela Brasil/EM TEMPO

Conforme organizadores, o evento contou com a participação dos cantores Thalles Roberto e Izabelle Ribeiro, além dos DJs Nei Brito e DII Andrade.

O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) informou que mais de 150 fiscais de trânsito estão nas ruas para orientar condutores e usuários de ônibus. O evento também contou com a participação do prefeito de Manaus David Almeida (Avante).

