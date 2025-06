Veja como ficará o trânsito em Manaus durante a Marcha para Jesus no sábado (14)

O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) realizará mudanças no trânsito e transporte, neste sábado (14), durante a 31ª edição da Marcha para Jesus, na zona Centro-Sul da cidade. A operação visa garantir a segurança dos participantes e condutores que trafegam pela região.

Mais de 150 agentes de trânsito e fiscais de transporte atuarão nos principais cruzamentos das vias afetadas. A concentração do evento inicia às 12h na rua Ferreira Pena, entre as avenidas Ramos Ferreira e Simão Bolívar. O trajeto da marcha seguirá pelas avenidas Epaminondas, Constantino Nery (sentido Centro/bairro) e Pedro Teixeira, até o Sambódromo.

As vias a seguir terão bloqueios temporários:

Desvios principais:

Usuários do transporte público também devem ficar atentos. As linhas que passam pela avenida Constantino Nery serão desviadas para a avenida Djalma Batista em ambos os sentidos a partir das 12h.

Mudanças nos terminais e estações:

Exemplos de desvios por linha:

O diretor-presidente do IMMU, Arnaldo Flores, pediu cautela aos condutores e pedestres:

“É importante que os motoristas dirijam com responsabilidade, prudência e cautela. O IMMU dará todas as condições para que o evento ocorra dentro da normalidade e com segurança.”

Leia mais:

VÍDEO: Micro-ônibus bate em poste e complica trânsito em Manaus