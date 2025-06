Guindastes chegam a Parintins e dão início ao espetáculo do Caprichoso no Festival 2025

Sob forte chuva, o Boi Caprichoso iniciou neste sábado (14) a logística pesada para o Festival de Parintins 2025 com a chegada dos guindastes, peças-chave para montar as grandes estruturas do espetáculo “É Tempo de Retomada”. Os equipamentos desembarcaram pela manhã e já foram posicionados na área de concentração do Bumbódromo.

A operação contou com uma força-tarefa entre a equipe técnica do Boi Caprichoso e profissionais da empresa Tomiasi, responsável pelo transporte e montagem dos maquinários. As máquinas foram transportadas em carretas e movimentadas com o auxílio de empilhadeiras, caminhões e manipuladoras para garantir o manejo seguro das peças de grande porte.

Entre os guindastes destacados na operação estão o Dacia C500, um dos maiores equipamentos, e dois RTs 780, essenciais para erguer os elementos cenográficos mais pesados.

Além deles, a montagem conta com uma máquina manipuladora, seis carretas de carga com lanças para compor o jib do C500, um caminhão munck com pedras de contrapeso, uma empilhadeira de 8 toneladas e uma manipuladora com lança estendida.

De acordo com Zandonaide Bastos, diretor de concentração e logística do Boi Caprichoso, 22 pessoas atuam diretamente na montagem dos guindastes e das estruturas que sustentarão os elementos cenográficos do espetáculo.

“Todo esse operacional faz parte do planejamento do superprojeto que o Caprichoso vai apresentar na arena este ano. Na segunda-feira, começa a montagem das alegorias para garantir que, já na primeira noite do festival, o boi esteja pronto para a grande disputa”, afirmou.

O presidente do Boi Caprichoso, Rossy Amoedo, acompanhou o desembarque e destacou a importância dos guindastes para o sucesso do espetáculo.

“Esses grandes maquinários estão na concentração, na montagem do boi. Nosso boi está muito grande, trouxemos equipamentos extras que, sem dúvida, vão nos ajudar a conquistar esse título para a Francesa, para o Palmares, para a nação azul e branca”, declarou.

