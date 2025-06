Eletricista morre eletrocutado ao fazer ‘gato’ em poste em Manaus

Homem tentava ligação clandestina de energia em condomínio no Tarumã quando recebeu uma descarga elétrica

Um eletricista morreu eletrocutado, na tarde deste sábado (14), durante a realização de um serviço em um poste de energia elétrica dentro do condomínio residencial Tapajós, no bairro Tarumã, zona Oeste de Manaus.

Conforme informações preliminares, o homem estaria fazendo um serviço clandestino, também conhecido como “gato”. No entanto, em certo momento, o eletricista recebeu forte descarga elétrica e morreu.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado por moradores para retirar a vítima pendurada por um cinto de segurança no poste. Inicialmente, os moradores não sabiam se ele havia sobrevivido, mas a morte foi confirmada pela equipe do Samu.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado, mas o homem já havia morrido. O Instituto Médico Legal foi acionado para retirar o corpo.

Leia mais:

Eletricista morre após levar choque em fio elétrico e cair em rua de Manaus



Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱