Morre Bira Presidente, fundador do Fundo de Quintal, aos 88 anos

Sambista foi um dos criadores do Cacique de Ramos e referência na renovação da roda de samba com o grupo Fundo de Quintal

O sambista Bira Presidente, fundador do bloco Cacique de Ramos e do grupo Fundo de Quintal, morreu na noite deste sábado (14), aos 88 anos, no Rio de Janeiro.

O artista morreu, às 23h55, no Hospital Unimed Barra, vítima de complicações do câncer de próstata.

A informação foi divulgada por meio de nota conjunta publicada nas redes sociais do Cacique de Ramos e do Fundo de Quintal.

Ubirajara Félix do Nascimento também sofria com a doença de Alzheimer.

“Sua atuação no Cacique de Ramos moldou o bloco e o samba, o Doce Refúgio se tornou um espaço de referência cultural. No Fundo de Quintal, foi ponto de partida de uma linguagem que redefiniu a roda de samba e inspirou gerações”, diz a nota.

Quem foi o sambista Bira?

Ubirajara Félix do Nascimento, conhecido como Bira Presidente, foi um influente cantor, compositor e percussionista que deixou uma marca profunda no samba carioca

Em 1961, Bira criou, junto a familiares e amigos, o bloco carnavalesco Cacique de Ramos, que se tornou uma referência cultural e foi reconhecido como patrimônio carioca.

No fim dos anos 1970, seu grupo de samba surgiu nas rodas do Cacique. Ele atuou como pandeirista e vocalista no álbum de estreia e ajudou a renovar o gênero com instrumentos como tantã e repique de mão.

* Com informações da Agência Brasil

Leia mais:

Morre Cristina Buarque, cantora dedicada à memória do samba



Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱