Morre Francisco Marques, ex-presidente da CMM, aos 77 anos

A Câmara Municipal de Manaus (CMM) lamentou a morte do ex-vereador Francisco Nascimento Marques. O ex-parlamentar morreu neste domingo (15), aos 77 anos.

A nota de pesar foi assinada pelo presidente da Casa Legislativa, David Reis (Avante), em nome de todos os vereadores da 19ª Legislatura.

Francisco Marques traçou uma trajetória pública com diversas contribuições a Manaus. Em 1982 foi eleito vereador. Já entre 1983 e 1985, presidiu a CMM. Também assumiu o cargo de prefeito em exercício em mais de 100 ocasiões.

Em 1989, atuou como secretário municipal de Administração, durante a gestão do então prefeito Arthur Virgílio Neto. Também foi deputado estadual na 11ª Legislatura e juiz substituto do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) no biênio 2015-2017.

Francisco Marques

Com uma trajetória de mais de 35 anos na advocacia, Francisco Nascimento Marques atuou com destaque nas áreas do Direito Constitucional, Público e Eleitoral. Pós-graduado pela ESA/OAB-AM, construiu um legado pautado na defesa da democracia, no compromisso com o serviço público e na valorização da cidadania.

“Francisco Nascimento Marques era esposo da servidora Iêda Frota, diretora do Cerimonial da CMM, a quem estendemos nossa solidariedade, bem como a todos os familiares, amigos e admiradores que hoje se despedem de um homem público íntegro, cuja trajetória seguirá como referência para as futuras gerações”, diz a nota.

Leia mais:

CMM avança na aprovação de reajuste salarial para servidores de Manaus



Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱