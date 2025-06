Novo Airão inicia novo ciclo do programa Cidade Empreendedora

Com uma economia que integra saberes tradicionais, forte economia local, turismo de base comunitária e atividades ligadas à floresta, o município de Novo Airão (distante aproximadamente 115 km de Manaus) inicia um novo ciclo de desenvolvimento sustentável com o lançamento oficial do programa Cidade Empreendedora. A cerimônia foi realizada na última sexta-feira (13), no plenário Edson Bezerra de Vasconcelos, na Câmara Municipal, localizada na avenida rua Antenor Carlos Frederico, 428.

Fruto da parceria entre o Sebrae Amazonas e a Prefeitura de Novo Airão, o programa será executado entre 2025 e 2026 e contempla 49 ações voltadas ao fortalecimento de pequenos negócios, à geração de renda e ao apoio a iniciativas sustentáveis em todo o território, incluindo comunidades ribeirinhas e empreendedores urbanos. A expectativa é impactar mais de 1.800 pessoas no município.

Uma das protagonistas das transformações já promovidas pelo programa no município é Angelina Dias Teixeira, agricultora e empreendedora de impacto da Comunidade Sobrado, localizada a aproximadamente uma hora de viagem fluvial da sede do município, via Rio Negro.

Angelina é a criadora do Cupulate, um chocolate feito a partir das sementes do cupuaçu, que antes eram descartadas. A iniciativa surgiu como alternativa sustentável para reaproveitar cerca de 40% da fruta que era desperdiçada no processo de produção. Hoje, além das sementes secas e trituradas que viram chocolate, as cascas são transformadas em embalagens para presente e as folhas de bananeira são utilizadas na apresentação do produto.

Com o projeto, dez mulheres da comunidade participam do processo produtivo, gerando impacto direto nas famílias locais e valorizando a agricultura regional.

“Pra gente aqui da comunidade Sobrado, o Cidade Empreendedora tem sido uma porta que se abre para o conhecimento, a capacitação e para¾ gerar renda de verdade. Eu comecei como agricultora, mas fui aprendendo a empreender desde cedo, reaproveitando o que a gente produzia, como o cupuaçu, que antes era desperdiçado. E foi com apoio de cursos, com as oportunidades que o Sebrae trouxe pra cá, que eu consegui transformar um sonho em realidade: o Cupulate”, explica Angelina.

A empreendedora complementa: “Agora, com o programa voltando mais um ano pra Novo Airão, e com essa nova gestão da prefeitura apoiando, a expectativa é crescer mais ainda. Que venham mais cursos, mais capacitações, que mais gente da comunidade possa empreender, diversificar sua renda, como já tem gente fazendo ecojoias, artesanato de madeira… E tudo isso sem agredir a natureza”, conclui.

Outro exemplo de transformação local é o da empreendedora Francimara Nascimento, que há cinco anos fundou uma panificadora junto com o esposo e o filho. Hoje, ela já emprega cinco pessoas com carteira assinada e vê no novo ciclo do programa uma oportunidade para seguir crescendo.

“Hoje, com o programa Cidade Empreendedora, que é uma parceria entre o Sebrae e a Prefeitura de Novo Airão, a gente vê que dá pra ir mais longe. A minha expectativa é que o programa continue trazendo capacitações, principalmente na nossa área de panificação e confeitaria, onde ainda é difícil encontrar profissionais preparados. Esses cursos são importantes não só pra quem já empreende, mas pra inspirar novas pessoas também”, afirma Francimara.

As transformações são vistas com entusiasmo pelo prefeito Otávio Farias, que acredita que o programa inicia um novo ciclo de impacto e desenvolvimento socioeconômico:

“As nossas expectativas são muito positivas dentro do programa Cidade Empreendedora, porque é um programa que, nos últimos anos, impulsionou e modernizou a administração pública. É isso que nós estamos buscando agora: focar em questões sensíveis da gestão pública e, com o empenho do funcionalismo e de todos os secretários, alcançar resultados concretos para prestar o melhor serviço possível ao nosso povo”, declarou.

O programa já teve uma atuação expressiva em Novo Airão entre 2023 e 2024, com cerca de 80 ações e impacto direto em quase 2.000 pessoas. Nesse período, foram promovidas capacitações para empreendedores rurais e urbanos, modernização da gestão pública, incentivo ao turismo e contribuições para a redução da pobreza.

Para o novo ciclo, a chefe do Escritório Regional do Sebrae-AM em Manacapuru, Fabiane França, reforça a importância do alinhamento com as vocações locais e o compromisso com o desenvolvimento sustentável.

“Nossa meta, neste novo ciclo, é ampliar o alcance das ações, fortalecer as cadeias produtivas locais e garantir que mais pessoas possam ter acesso a conhecimento, renda e dignidade. A parceria com a prefeitura é essencial para que isso aconteça de forma integrada e duradoura”, destaca.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱