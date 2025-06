Comércio de Manaus pode integrar câmeras ao Sistema Paredão

Estabelecimentos poderão conectar suas câmeras ao sistema de segurança do Governo do Amazonas.

A Associação Comercial do Amazonas (ACA) divulgou como estabelecimentos comerciais, supermercados, shoppings, restaurantes e empresas de transporte coletivo de Manaus poderão integrar suas câmeras de segurança ao sistema estadual de videomonitoramento do Governo do Amazonas.

A iniciativa faz parte da nova etapa do Sistema Paredão, lançada pelo governador Wilson Lima na segunda-feira (16/06), dentro do programa Amazonas Mais Seguro. Nessa fase, o sistema contará com 650 câmeras com reconhecimento facial, instaladas em pontos estratégicos e de grande circulação da capital.

Como fazer parte do sistema

A adesão do setor privado será realizada por meio de um Acordo de Cooperação Técnica (ACT) entre a Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) e a ACA. As empresas interessadas devem realizar cadastro no site: www.aca.org.br.

O presidente da ACA, Bruno Loureiro, destacou que a parceria é voluntária e ajuda a reforçar a segurança nos negócios:

“O primeiro passo é se associar à entidade. Depois, conectamos a empresa a uma prestadora homologada. Quem tem pendência com a Justiça será identificado ao entrar no estabelecimento”, explicou Bruno.

Tipos de integração

As empresas poderão conectar suas câmeras de duas maneiras:

Câmeras homologadas pela SSP-AM , com tecnologia compatível ao reconhecimento facial e veicular do Sistema Paredão;

, com tecnologia compatível ao reconhecimento facial e veicular do Sistema Paredão; Câmeras comuns, que mesmo sem inteligência embarcada, funcionarão como apoio visual ao monitoramento urbano.

Toda a responsabilidade pela contratação, aquisição e manutenção dos equipamentos será das empresas parceiras. Não haverá custos para o Estado.

Rede estadual de videomonitoramento

As imagens captadas nas áreas externas dos estabelecimentos passarão a compor a rede estadual de segurança, ampliando a capacidade de vigilância e a agilidade na resposta das forças de segurança.

Além disso, parte do monitoramento já é realizado por torres fixas implantadas na região central de Manaus. Cinco delas já estão em operação.

As investigações são integradas ao Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP). Ao identificar um rosto, o sistema cruza as imagens com ordens judiciais em aberto. Os dados são obtidos pelo Instituto de Identificação Aderson Conceição de Melo (IIACM) e pelo Detran-AM.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais:

Manaus ativa 650 câmeras de reconhecimento facial para combater crimes e foragidos

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱