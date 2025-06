Espetáculo Verde Cinza alerta sobre preservação com dança e teatro em Manaus

O Centro Cultural Povos da Amazônia (CCPA) recebe, nesta terça-feira (17), às 9h, o espetáculo infantil Verdes Cinzas, que une dança, teatro e narrativas amazônicas para falar sobre a preservação da natureza. A apresentação tem apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.

A montagem traz a história de quatro irmãs que vivem em harmonia com a floresta, seguindo os ensinamentos da avó indígena. No entanto, a rotina do grupo muda com a chegada da seca, fumaça e o desequilíbrio ambiental. A reviravolta acontece quando uma capivara guardiã da floresta surge para alertar sobre a urgência de proteger a terra.

Arte e conscientização ambiental

Com elementos de humor, emoção e saberes ancestrais, o espetáculo propõe uma reflexão leve e acessível para crianças sobre temas como queimadas, escassez de água e a força da união coletiva. A interação com o público é um dos destaques da peça, que conta com músicas regionais e coreografias da Companhia de Jazz – Cia Vilaça e Levé Studio de Dança.

A diretora artística do projeto, Hanna Vilaça, destaca que a proposta é conscientizar por meio da arte:

“Vamos levar um espetáculo de dança com interseção de teatro e, de forma dinâmica, mostrar ao público infantil que queimada não pode ser estação”.

Inclusão e acessibilidade

Com uma linguagem criativa e sensorial, Verdes Cinzas também realiza uma sessão especial voltada a crianças neurodivergentes e atendidas por ONGs, promovendo inclusão e reflexão através da arte. A apresentação é aberta ao público.

Leia mais:

Espetáculo Caprichoso lança Festival de Parintins, em Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱