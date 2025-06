Humorista Bolachinha sofre acidente durante gravação de programa na Record

O humorista cearense Paulo Sérgio Miranda de Barros, conhecido como Bolachinha, sofreu um acidente nesta segunda-feira (16) durante as gravações do quadro “Acerte ou Caia”, comandado por Tom Cavalcante na Record.

Segundo informações divulgadas pelo Portal Léo Dias, Bolachinha demonstrava nervosismo durante sua participação e conseguiu acertar apenas uma das perguntas do jogo. Ao errar, acabou caindo no buraco do cenário, como parte da dinâmica do programa, mas se machucou no processo.

Ele recebeu atendimento imediato da equipe de produção e foi encaminhado às pressas para uma unidade de saúde, em uma ambulância.

Outros convidados também estavam no estúdio no momento do acidente, como a ex-BBB Lumena, o cantor The Black e a dupla sertaneja Marlon & Maicon.

