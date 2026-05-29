ESTADOS UNIDOS

Portal criado pelo governo Trump usa o duplo sentido da palavra “aliens” e reúne denúncias, alertas e dados sobre imigração irregular.

O governo dos Estados Unidos colocou no ar o site “aliens.gov” nesta quinta-feira (28). O Gabinete Executivo do Presidente registrou o domínio em março deste ano. Inicialmente, a página gerou expectativas voltadas para a ufologia. Contudo, a gestão de Donald Trump apresentou o portal como uma plataforma institucional contra a imigração ilegal. O projeto utiliza o duplo sentido da palavra “aliens”, que significa tanto estrangeiros quanto extraterrestres em inglês. Dessa forma, o governo introduz suas novas ações para a segurança das fronteiras.

A interface inicial simula uma identidade visual de arquivos secretos. A página exibe a frase “They walk among us” (“Eles andam entre nós”) e mostra um contador de “encontros”. No entanto, a navegação esclarece o verdadeiro teor do site. O termo faz referência ao contingente de imigrantes em situação irregular no país.

Além disso, o portal traz recursos práticos para o público. Os usuários encontram um mapa interativo com prisões em tempo real. O Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas (ICE) opera essa ferramenta. Adicionalmente, o layout disponibiliza um canal direto para denúncias de permanências suspeitas. Os cidadãos também podem se cadastrar para receber alertas por e-mail sobre atividades migratórias locais.

Portanto, a página funciona como um centro de informações e fiscalização federal. Para verificar os recursos e o visual da nova plataforma, acesse o site oficial clicando aqui.

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