Flamengo estreia com vitória sobre o Espérance no Mundial de Clubes

O Flamengo começou com o pé direito no Mundial de Clubes. A equipe venceu o Espérance por 2 a 0 na noite desta segunda-feira (16), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Os gols foram marcados por Arrascaeta e Luiz Araújo. Com o resultado, os rubro-negros assumem a liderança do Grupo D, superando o Chelsea no critério de cartões amarelos.

O Espérance, por sua vez, permanece sem pontos na competição. Desde o apito inicial, o Flamengo se impôs. A pressão teve resultado logo aos 16 minutos, quando Luiz Araújo escorou cruzamento e Arrascaeta completou para abrir o placar. Pouco depois, Gerson teve boa chance para ampliar, mas parou no goleiro Ben Said.

Com o controle da posse de bola, o time carioca diminuiu o ritmo, mas seguiu superior até o fim da etapa inicial, com pouca resistência do time tunisiano.

Segundo tempo de equilíbrio e gol decisivo

Na volta do intervalo, o Flamengo retomou a intensidade ofensiva. Pedro quase marcou aos sete minutos, mas finalizou mal. O Espérance tentou reagir com dois chutes perigosos de Belaili, exigindo boas defesas de Rossi.

A resposta rubro-negra veio aos 24 minutos: Luiz Araújo recebeu livre na área e chutou colocado para fazer o segundo gol, selando a vitória brasileira.

Com o placar controlado, o Flamengo passou a administrar o jogo e garantiu os três pontos na estreia.

Próximos jogos

O Flamengo volta a campo nesta sexta-feira (21), às 15h (horário de Brasília), para enfrentar o Chelsea em duelo direto pela liderança do grupo. Já o Espérance encara o Los Angeles FC, às 19h, em Nashville.

