Espetáculo da Amazonas Band relembra sucessos do Green Jazz Festival nesta quarta (18)

A Amazonas Band sobe ao palco do Teatro da Instalação, nesta quarta-feira (18/06), às 19h, para apresentar o espetáculo “Repeteco”, uma homenagem aos principais sucessos que marcaram a história do Amazonas Green Jazz Festival — considerado um dos maiores eventos do gênero na América Latina.

A entrada é gratuita e por ordem de chegada. O teatro, localizado na rua Frei José dos Inocentes, no Centro de Manaus, disponibilizará 180 lugares.

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, realiza a apresentação.

“O Amazonas Green Jazz Festival transformou Manaus em referência internacional no jazz. Com ‘Repeteco’, celebramos esse legado, valorizamos nossos músicos e mantemos viva a trajetória da Amazonas Band”, afirma o secretário Caio André.

O regente Rui Carvalho explica que a ideia surgiu do desejo do público de reviver momentos marcantes do festival. “São mais de 10 anos de história, com a Amazonas Band como anfitriã e responsável por apresentações inesquecíveis. O nome ‘Repeteco’ traduz esse reencontro. Será um prazer viver essa noite mágica com o público”, convida.

O repertório inclui clássicos como “Some Skunk Funk”, de Randy Brecker; “The Happy Song”, de Bob Mintzer; “Rhythm of Our World”, de Arturo Sandoval; “Latin Import”, de John Fedchock; e composições brasileiras como “Favela”, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, e “Dindi”, de Tom Jobim e Aloysio de Oliveira, ambas com arranjo de Rui Carvalho.

