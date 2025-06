Feira da Aparecida passa por reparos, mas mantém atendimento ao público

Durante a montagem das tendas da Feira do Prefeito 1, conhecida como Feira da Aparecida, a Prefeitura de Manaus identificou, nesta terça-feira (17), falhas em parte das estruturas de ferro utilizadas na cobertura.

Técnicos da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc) recolheram os materiais com defeito para manutenção emergencial, com o objetivo de garantir a segurança de feirantes e frequentadores.

Apesar da intervenção, a feira continua funcionando normalmente ao longo do dia. A Semacc informou que está tomando todas as providências com urgência para concluir os reparos no menor tempo possível.

Desde julho de 2024, a Feira da Aparecida opera com estrutura moderna e ampliada, oferecendo espaço para 134 permissionários.

A feira é uma das 25 reformadas pela atual gestão, como parte de um programa que busca revitalizar feiras abandonadas e garantir melhores condições de trabalho e geração de renda para os feirantes da capital.

