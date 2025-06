Ministro Ricardo Lewandowski participa de cerimônia em Manaus nesta terça-feira (17)

O Ministro da Justiça participou da inauguração, em Manaus, do Centro de Cooperação Policial Internacional com foco em crimes na região amazônica

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, participou na manhã desta terça-feira (17), em Manaus, de cerimônia na sede da Polícia Federal, que marcará o início das atividades do Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia. O foco foi o enfrentamento aos crimes transnacionais na Amazônia.

A cerimônia aconteceu às 10h, na sede da Polícia Federal, na rua Jurema, n° 96, bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste de Manaus. Além do ministro, o evento contou com a presença do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e outras autoridades.

Plano Amazônia

Sendo um dos destaques de entregas do Governo Federal no âmbito do “Plano Amazônia: Segurança e Soberania (Plano Armas), o Centro de Cooperação surgiu a partir dos compromissos assumidos pelos países amazônicos na Carta de Belém e dos Estados da Amazônia Legal quando aderiram ao plano.

A implantação foi viabilizada por meio da parceria com o BNDES e o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, com recursos do Fundo Amazônia.

De forma estratégica, o CCPI será usado para integração e cooperação entre forças de segurança com o objetivo de combater crimes transnacionais na Amazônia.

