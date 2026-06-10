Jornada

Declaração de Eurico Tavares sobre a rotina parlamentar repercute nas redes e reacende debate sobre as funções dos vereadores e a fiscalização do poder público

Enquanto milhões de brasileiros enfrentam jornadas de seis dias por semana para receber, em média, um salário mínimo, um pronunciamento do vereador Eurico Tavares (PSD), na Câmara Municipal de Manaus (CMM), chamou atenção por outro motivo: a defesa da intensa rotina de trabalho cumprida pelo parlamentar entre segunda e quarta-feira.

Ao cobrar providências da Prefeitura de Manaus para problemas no bairro Cidade de Deus, Eurico afirmou que ele e sua equipe trabalham “todo santo dia” para encaminhar demandas da população ao Executivo municipal.

“A gente trabalha aqui todo santo dia, segunda, terça e quarta, equipe toda de gabinete, põe todo mundo para trabalhar atrás de requerimento, ouvindo as demandas, atendendo gente o dia inteiro no gabinete para poder levar os problemas da cidade de Manaus à prefeitura e a gente não é ouvido e quem sempre sai culpado é o pobre do vereador”, declarou.

A fala rapidamente repercutiu nas redes sociais, principalmente porque a jornada mencionada pelo vereador corresponde aos três dias de sessões ordinárias da Câmara Municipal.

Trabalho duro… de segunda a quarta

A declaração ganhou destaque justamente por ocorrer em um país onde grande parte dos trabalhadores cumpre jornadas de 44 horas semanais, muitas vezes distribuídas em seis dias de trabalho.

No caso dos vereadores de Manaus, além do salário mensal superior a R$ 26 mil, cada gabinete dispõe de cerca de R$ 98 mil mensais para custear assessores e estrutura de funcionamento.

Ainda durante o discurso, Eurico ressaltou que o papel do vereador é encaminhar demandas da população.

“Muitos confundem achando que a gente é prefeito e a gente não é prefeito, a gente só indica os problemas e pede para prefeitura fazer. Isso infelizmente não é papel nosso, de mandar executar alguma obra”, afirmou.

“Talvez se trabalhassem mais”

Para o cientista político Luiz Antonio, o próprio discurso do parlamentar levanta uma discussão sobre produtividade e sobre o real papel constitucional dos vereadores.

“Ele admite que eles têm uma jornada 3 por 4. O quanto eles têm sido eficientes e eficazes? Talvez se trabalhassem mais os resultados seriam melhores”, afirmou.

Segundo o especialista, a principal função de um vereador não é atuar como intermediador de pedidos individuais junto à prefeitura.

“Devemos pensar: qual é o papel do vereador? O vereador não é despachante de luxo. As duas tarefas políticas que estão na Constituição são elaborar leis para tornar a vida das pessoas melhor e fiscalizar o cumprimento da lei”, explicou.

Entre requerimentos e leis

Na avaliação do cientista político, quando o parlamentar concentra sua atuação na busca por demandas específicas de bairros ou comunidades, corre o risco de personalizar problemas que deveriam ser tratados como políticas públicas.

“Não é papel de vereador ficar caçando demanda. Quando ele caça demanda, ele vai amarrar essa demanda ao nome dele. Se ele for para dentro da comunidade, discutir as demandas públicas, sentar no gabinete e elaborar propostas de lei apoiadas pelo interesse popular e aprová-las na Câmara, duvido que o prefeito vá fazer vista grossa”, disse.

Para Luiz Antonio, a fiscalização da aplicação dos recursos públicos deveria ocupar papel central na atuação parlamentar.

“O que diz a lei sobre a manutenção da cidade? Qual é o destino da arrecadação do município? Está sendo gasto corretamente? A qualidade do asfalto é adequada? Isso é o que o vereador deveria fiscalizar”, acrescentou.

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