Aeroporto de Manaus terá mais de 200 voos extras para o Festival de Parintins

O Aeroporto Internacional de Manaus, administrado pela VINCI Airports, lança nesta quarta-feira (18) a operação especial para o Festival Folclórico de Parintins 2025. A expectativa é de que o terminal receba 214 voos comerciais extras durante o período do evento.

A coletiva de lançamento contará com representantes do aeroporto, da Azul Linhas Aéreas, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, da Amazonastur e da Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo.

Os organizadores vão apresentar detalhes do receptivo turístico e da Feira de Economia Criativa, que promoverá a venda de produtos regionais e shows com artistas dos bois Caprichoso e Garantido.

A previsão é de que mais de 100 mil passageiros, entre brasileiros e estrangeiros, passem pelo aeroporto durante o festival.

