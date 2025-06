Prefeitura do AM vai gastar R$ 1,6 mi com passarelas de madeira

A Prefeitura de Benjamin Constant, a 1.526 quilômetros de Manaus, vai gastar mais de R$ 1,6 milhão na contratação de uma empresa para a construção de passarelas provisórias de madeira.

Na publicação do despacho de adjudicação e homologação, o prefeito Semeide Bermeguy Porto (MDB) determinou à Secretaria Municipal de Economia e Finanças que emita a nota de empenho no valor correspondente ao crédito especificado para a contratada, além de providenciar os demais trâmites legais.

“A Chefia de Gabinete deverá elaborar a portaria de designação do gestor e do fiscal do contrato. A Secretaria Municipal de Planejamento e Administração ficará responsável pela elaboração do termo de contrato, conforme minuta, coleta de assinaturas e posterior publicação do extrato do termo no Diário Oficial, além da anexação do instrumento no PNCP”, diz a publicação.