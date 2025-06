Comércio de Parintins se prepara para receber turistas

Evento movimenta R$ 184 milhões e atrai 120 mil turistas; Amazonas To Go facilita acesso a serviços locais.

Empresários de Parintins já estão prontos para receber os turistas do 58º Festival de Parintins, que ocorre nos dias 27, 28 e 29 de junho. O evento, promovido pelo Governo do Amazonas, deve atrair cerca de 120 mil visitantes e movimentar mais de R$ 184 milhões na economia local.

Comércio local reforça estrutura para atender turistas

A empreendedora Otília Góes, 65 anos, adaptou sua pousada para além da hospedagem. Agora, o espaço também conta com uma loja de acessórios e roupas dos bois Caprichoso e Garantido.

“Aqui na cidade, muitas lojas fecham cedo para o almoço, principalmente por causa do calor. Aí tive a ideia de facilitar para os hóspedes, com esse espaço, para que eles possam levar alguma lembrança de Parintins. Nessa rua também passam muitos turistas, então a loja fica sempre aberta para todos”, disse Otília.

Na área da alimentação, Lucas Sousa, 30 anos, dono de um restaurante às margens do rio Amazonas, também se preparou com antecedência.

“A nossa preparação começa em janeiro, porque temos uma dificuldade em relação ao pescado no mês de junho. Estamos a todo vapor aguardando a chegada de todos para o Festival de Parintins. A cada ano que passa, a festa vai crescendo e temos que acompanhar o ritmo”, afirmou.

Amazonas To Go facilita acesso a informações turísticas

Para ajudar os visitantes, o Governo do Amazonas, disponibilizou o serviço Amazonas To Go. A ferramenta gratuita funciona pelo WhatsApp no número (92) 98416-0975 e por QR Codes espalhados por pontos turísticos.

O sistema fornece informações em português, inglês e espanhol sobre:

Hospedagens

Restaurantes

Programação do Festival

Agências de turismo

Todos os estabelecimentos listados estão no Cadastur, garantindo segurança e qualidade nos serviços.

Números do Festival de Parintins

Entre 2019 e 2024, mais de 407 mil turistas visitaram a Ilha Tupinambarana durante o festival. Isso gerou um impacto direto de aproximadamente R$ 489,9 milhões, somando as edições promovidas pelo atual governo.

