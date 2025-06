Caravana do Beiradão agita Largo de São Sebastião

Nesta quarta-feira (18), às 19h, o Largo de São Sebastião será palco de uma verdadeira celebração da cultura musical amazônica. O evento gratuito marca a apresentação do projeto Caravana do Beiradão, idealizado pelo músico Lico Magalhães.

O espetáculo reúne grandes nomes da música regional, como Hadail Mesquita, Márcia Novo, Kaisa Marques, Roberto Rios, Billy Marcelo, Sandrinha Pingo de Ouro, Ivam das Guitarras, Marcos Moreno e Nayan Ferraz, em um show repleto de identidade, ritmo e bom humor.

🎸 Lico Magalhães e a força do Beiradão

Lico Magalhães é baixista, guitarrista e violonista com mais de 25 anos de atuação na cena musical do Amazonas. Além de compositor, é produtor musical, arranjador e diretor executivo de projetos audiovisuais. Atuou como professor na Fundação Cláudio Santoro, contribuindo para a formação de novos talentos.

Filho de Magalhães da Guitarra, ícone do gênero Beiradão nas décadas de 1970 e 1980, Lico mantém viva essa tradição musical que mistura influências amazônicas e nordestinas. Seu pai chegou a gravar a faixa “Xangô” na Europa, presente no disco Jambu, lançado na Alemanha como um registro histórico da música popular amazônica.

🎤 Tradição e inovação no mesmo palco

A Caravana do Beiradão é uma proposta artística que busca preservar, valorizar e renovar a música cabocla, levando-a a novos espaços e públicos urbanos. O projeto representa um elo entre gerações, ampliando o alcance do patrimônio cultural do Amazonas com performances que unem tradição e modernidade.

Com muito carisma e uma sonoridade envolvente, o espetáculo promete emocionar o público com guitarras marcantes, ritmos regionais e uma atmosfera de celebração coletiva.

