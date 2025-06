Justiça solta acusado de matar Paulo Onça e impõe uso de tornozeleira

A Justiça revogou a prisão preventiva de Adeilson Duque Fonseca, conhecido como “Bacana”, acusado de matar Paulo Juvêncio de Melo Israel, conhecido como Paulo Onça. A decisão, assinada pelo Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Manaus no dia 16 de junho, substitui a prisão por medidas cautelares.

Adeilson estava preso há mais de seis meses e vai responder ao processo em liberdade, sob monitoramento eletrônico por 200 dias.

A Justiça determinou ainda que ele compareça mensalmente ao Juízo, não se aproxime nem mantenha contato com familiares da vítima, permaneça em Manaus sem sair da cidade sem autorização judicial e participe do projeto Reeducar por pelo menos sete meses.

O juiz entendeu que, apesar de a instrução do processo ainda não ter sido encerrada, não há mais fundamentos para manter a prisão preventiva. Na decisão, o magistrado destacou que o réu é primário, tem profissão lícita, residência fixa e não responde a outras ações penais.

O Ministério Público recorreu da decisão. A defesa de Adeilson ainda deve apresentar contrarrazões antes do recurso ser analisado pelo Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM). O processo segue tramitando na 1ª Vara do Júri.

Caso Adeilson descumpra alguma das medidas, a Justiça pode decretar novamente a prisão preventiva.

