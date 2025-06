Água de qualidade: um marco histórico para Parintins

Entrega desta primeira etapa do Prosai Parintins reforça o compromisso do Governo do Amazonas com políticas públicas voltadas para o saneamento

Estamos a poucos dias do Festival Folclórico de Parintins, um dos maiores espetáculos de cultura popular do Brasil. A festa, que atrai milhares de visitantes para a Ilha Tupinambarana, terá um contexto todo especial este ano, não apenas na arena, onde os bois Caprichoso e Garantido se enfrentam, mas pela entrega de uma obra histórica para o município: a nova rede de água, que vai abastecer toda a área urbana, já nesse período em que a cidade praticamente dobra de tamanho, pela quantidade de pessoas que recebe.

Esta entrega é emblemática também para o Governo do Amazonas, pois trata-se da conclusão da primeira parte das obras do Programa Social e Ambiental (Prosai) de Parintins. Foi realizada em tempo recorde, seguindo a determinação do governador Wilson Lima de chegar, até o festival, já com água de qualidade nas torneiras.

O Prosai Parintins representa o maior investimento já realizado no interior do estado. Os recursos, no total, são de U$ 87,5 milhões, sendo U$ 70 milhões financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), a serem quitados pelo Governo do Amazonas, e U$ 17,5 milhões de contrapartida do estado.

Nesta primeira fase do projeto, que começou em setembro do ano passado, estão sendo investidos R$ 53,7 milhões para garantir o abastecimento de água tratada, uma questão crucial para o município. O Prosai Parintins também está investindo R$ 59,7 milhões para implantação da rede de esgoto.

Temos atuado em conjunto com o município, que vem colaborando com os projetos, acompanhando de perto o avanço das obras. Assinei com o prefeito Mateus Assayag um Termo de Acordo de Cooperação, que formaliza o repasse do sistema de saneamento, após concluído, para a gestão municipal, a quem cabe a administração dessa área.

Agora, já com a inauguração da rede de abastecimento de água, a população passa a ter acesso imediato a um serviço essencial, que impacta diretamente a saúde, a qualidade de vida e o desenvolvimento do município.

A obra, realizada pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), garante água de qualidade para toda a cidade. É uma demanda antiga da população, que está sendo atendida pelo Governo do Estado.

Agora, com um sistema moderno e próximo de também concluir a nova rede de esgoto, Parintins caminha para se tornar uma referência em saneamento básico na região, um problema que é crônico e que atinge boa parte do país.

Além de garantir mais saúde e bem-estar, a nova rede de abastecimento representa um avanço significativo para o fortalecimento do turismo local. Fornecer água potável de forma contínua para moradores e visitantes é uma demonstração de cuidado e de infraestrutura para a recepção de eventos de grande porte, como o festival.

A entrega desta primeira etapa do Prosai Parintins reforça o compromisso do Governo do Amazonas com políticas públicas voltadas para o saneamento, alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Reafirma, também, a convicção de que desenvolvimento e qualidade de vida caminham juntos. É uma virada de chave, um marco para Parintins e para o Amazonas.

A nova rede de água é apenas o começo de um projeto mais amplo, que trará ainda melhorias na infraestrutura, na urbanização, na preservação ambiental do município e na vida das famílias que sairão de áreas de risco para moradias seguras. O Prosai é tudo isso. Chega transformando realidades e construindo um futuro melhor para todos os parintinenses.

Marcellus Campêlo

(*) Marcellus Campêlo é engenheiro civil, especialista em Saneamento Básico e em Governança e Inovação Pública; exerce, atualmente, os cargos de secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano – Sedurb e da Unidade Gestora de Projetos Especiais – UGPE.

Leia mais: Residencial Maués: um novo lar, uma nova vida para as famílias reassentadas

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱