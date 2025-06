Ellen Fernandes apresenta ‘Coração Sonoro’ em Manaus

A cantora e compositora Ellen Fernandes estreia seu novo show, “Coração Sonoro”, nesta sexta-feira (20), às 20h, na Casa Som Amazônia, localizada na rua Neves da Fontoura, 138, bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus. A entrada é gratuita.

O espetáculo marca os 20 anos de carreira de Ellen. No repertório, ouvintes encontrarão suas músicas autorais e releituras dos clássicos do cancioneiro amazônico. Haverá participações especiais e surpresas.

Show celebra 20 anos de carreira

“O show está todo desenhado com repertório do nosso cancioneiro Amazonense e minhas músicas autorais… Ofereço, os sentimentos universais que ligam todos os seres: o amor, a amizade, o afeto.” — Ellen Fernandes

Colaboração artística e figurino

A artista visual Hadna Abreu criou a identidade visual do projeto em sintonia com a cantora. As cores, texturas e narrativa emocional deram vida ao coração universal do espetáculo.

O figurino foi confeccionado pelo estilista indígena Sioduhi, que trouxe fluidez e respeito à tradição amazônica, reforçando a atmosfera do show.

Prévia de conexão cultural

O evento serve como “esquenta” para o Jungle Matsuri 2025, que celebrará os 130 anos da relação Brasil-Japão. “Coração Sonoro” conecta saberes ancestrais e força da floresta, criando uma ponte cultural no Norte do Brasil.

Vem aí

O lançamento de um single e um novo ep ou álbum, que será disponibilizado nas plataformas digitais, também faz parte dos planos da cantora Ellen Fernandes, que seguirá pensando em seguir com o projeto ‘Coração Sonoro’ e circular com o show por outros espaços de Manaus e regiões do Brasil.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais: Morre Cristina Buarque, cantora dedicada à memória do samba

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱