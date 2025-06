Projeto ensina natação e segurança a jovens do AM

O Projeto Alfabetização Aquática no Amazonas (Afam), idealizado pela Feff/Ufam, começa este mês atividades para crianças e adolescentes de 6 a 14 anos. O programa segue até dezembro com foco em técnicas de natação, segurança e conexão com o ambiente amazônico.

Início do Projeto Afam na Ufam

A professora Kelly de Jesus, coordenadora do Afam, explica que o projeto combina três eixos: sobrevivência na água, valorização da cultura amazônica e conscientização ambiental.

“Em uma região onde rios, igarapés e lagos fazem parte do cotidiano, a natação deixa de ser apenas um esporte e passa a ser uma habilidade essencial de segurança e sobrevivência”, ressalta Kelly.

Segurança em foco

Professores receberam formação em salvamento com o bombeiro Leandro Nunes de Souza (Leandro Hulk). Foram abordados temas como prevenção, resgate e atenção durante as atividades.

Vivências em ambientes naturais

O Afam promove atividades práticas em praia, rios, igarapés, além de parcerias com a Federação Aquática de Remo. Essas vivências fortalecem a adaptação segura dos participantes em diferentes contextos.

Impacto e autonomia para os jovens

O projeto quer prevenir afogamentos — um problema que registra até 40 casos por ano no Amazonas — e fortalecer autoconfiança nos jovens.

“Dominar uma nova habilidade … eleva a autoconfiança e a autonomia das crianças e adolescentes”, finaliza Kelly.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais: Projeto abre inscrições para curso gratuito de natação adaptada

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱