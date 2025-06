Caprichoso e Garantido prontos para o Festival de Parintins 2025

Manaus (AM) – Com a promessa de mais um espetáculo grandioso de cores, música e tradição, o Festival Folclórico de Parintins 2025 se aproxima carregado de expectativas. Realizado anualmente na ilha Tupinambarana, o evento consagra a rivalidade cultural entre os bois Caprichoso e Garantido, reunindo milhares de torcedores apaixonados.

A reportagem antecipa o que vem por aí na arena: os temas oficiais de cada boi, os bastidores da preparação, as apostas dos itens, além de opções para quem vai curtir o festival diretamente de Manaus.

Apostas para a vitória no Bumbódromo

Em busca do tetracampeonato, o Boi Caprichoso levará ao Bumbódromo o espetáculo “É tempo de retomada”, que propõe valorizar as lutas sociais e culturais dos povos da Amazônia. Com um enredo que ecoa a voz dos povos da floresta, o boi da Francesa promete um espetáculo potente e simbólico, reafirmando suas raízes amazônicas e a luta por visibilidade cultural, com uma proposta cênica inovadora.

“O Caprichoso vem numa evolução constante. Em 2022, 2023, 2024 e agora em 2025, elevamos ainda mais o padrão do espetáculo. Temos um álbum incrível, composições marcantes, alegorias impactantes, figurinos de tirar o fôlego. Estamos muito seguros da apresentação que levaremos à arena. E é importante destacar: o Caprichoso se prepara para ser pontuado, não para ser despontuado”, declarou o presidente da associação folclórica azulada, Rossy Amoedo.

Do outro lado da arena, o Boi Garantido chega embalado pelo entusiasmo da galera vermelha, que confia na força do boi da Baixa do São José para interromper a sequência de vitórias do rival e conquistar o tão sonhado 33º título. Para o presidente do boi encarnado, Fred Góes, o clima que antecede o festival é de confiança e celebração.

“O resultado está aí e não poderia ser diferente. Nós ensaiamos esse boi justamente para alcançar o que estamos presenciando agora: uma explosão de alegria, de emoção, de uma galera que sabe o que quer. De um povo que sempre foi assim, onde a alegria está acima de tudo. Agora é a nossa vez. É hora de fazer o boi brilhar. De preparar o boi para a arena, porque ele veio para ser campeão”, destacou.

Rivalidade acirrada e boas expectativas

A poucos dias do festival, os torcedores intensificam a contagem regressiva para a apresentação na arena. A rivalidade não se limita ao Bumbódromo: ela pulsa nas ruas, nas embarcações a caminho da ilha e dentro das próprias famílias, que se dividem na torcida pelos bois.

Para muitos brincantes, participar do Festival de Parintins é mais do que assistir a um espetáculo — é viver uma tradição enraizada, cercada de afeto, memórias e pertencimento.

Entre os milhares de apaixonados pelo Garantido está André Ricardo, de 43 anos, que atua como músico da banda do boi em Manaus. “Acredito que o Garantido está num clima de muito otimismo e nós, torcedores, também vamos fazer nossa parte para que ele conquiste seu 33º título”, afirma. Ele participará do evento na galera, item 19 da competição.

André Ricardo torce para o boi vermelho desde criança (Foto: acervo pessoal)

“Meu pai é parintinense, batuqueiro e sempre nos levava para a batucada. Já são muitos anos nessa tradição.” André Ricardo também compartilhou uma lembrança marcante dos anos 1990, quando a participação da torcida emocionou a cidade.

“Teve uma vez que o Paulinho Faria, que apresentava uma rádio em Parintins, pediu para que a torcida levasse bolinhas de papel para usar na hora da apresentação. Toda Parintins participou, e aquele movimento causou uma expectativa tão grande que ficou na minha memória.” Para ele, viajar com a família e vivenciar a festa é dar continuidade a uma história afetiva, mas, acima de tudo, é vivenciar momentos de alegria.

Outro membro da mesma família que vive essa paixão com intensidade é Felipe Sheva, de 38 anos. Torcedor declarado do boi Garantido, ele é ex-integrante da batucada e atuou por 15 anos como batuqueiro na arena. Neste ano, assim como o primo, ele volta à ilha para assistir das arquibancadas.

(Foto: Acervo pessoal)

“Nossa família tem o costume de viajar todo ano para assistir ao festival. Desde a pandemia é a primeira vez que vamos quase completos. […] O Garantido vem muito grande. Estou muito empolgado com tudo o que foi mostrado nos ensaios, as alegorias e toda a preparação dos nossos itens”, pontua o ex-batuqueiro.

Para ele, a emoção de estar presente na arena é incomparável, bem diferente de acompanhar pela televisão. “A primeira vez na arena é inesquecível. Aquele frio na barriga, a galera pulando e cantando… A primeira vez que vi uma alegoria sendo montada e se transformando no cenário bem na minha frente, a emoção foi tão grande que eu não conseguia nem tocar”, relembra.

Viver o festival com a família é melhor

Luana Lima [de boné azul] com a família viajando de barco rumo a Parintins (Foto: acervo pessoal)

Na torcida azulada, a jornalista Luana Lima é exemplo de quem leva a paixão pelo Caprichoso como parte da identidade. Ela conta que conheceu o boi aos cinco anos de idade, durante uma viagem à ilha em 1998.

“Minha mãe é Garantido e dizia que eu era também. Mas quando pisei em Parintins e vi o Caprichoso, foi amor à primeira vista. Desde então, sou Caprichoso”, afirma. Este ano, ela também vai à ilha com parte da família, mantendo uma tradição que se repete anualmente.

“Todos os anos nos reunimos para ir ao festival e visitar nossos parentes em Parintins. É sempre uma viagem incrível, pois colecionamos histórias, momentos únicos e muita emoção. Minha família torce para Caprichoso e Garantido, a gente briga e faz as pazes por boi”, conta com bom humor.

Apesar da rivalidade, Luana defende a credibilidade do evento, mesmo com mudanças na banca de jurados. “A gente sempre fica desconfiada, né? Mas eu prefiro acreditar na organização e que de fato vença o melhor.” E completa, confiante: “Sem dúvidas, meu Caprichoso será tetracampeão!”, finaliza.

Ordem das apresentações

27 de junho:

Boi Garantido – 20h às 22h30

Boi Caprichoso – 23h a 1h30

28 de junho:

Boi Caprichoso – 20h às 22h30

Boi Garantido – 23h a 1h30

29 de junho:

Boi Caprichoso – 20h às 22h30

Boi Garantido – 23h a 1h30

