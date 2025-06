Réus são condenados por homicídio triplamente qualificado no AM

A Justiça do Amazonas condenou dois réus por homicídio triplamente qualificado, além dos crimes de ocultação de cadáver e corrupção de menores. O julgamento ocorreu na noite de terça-feira (17), no Tribunal do Júri da Comarca de Carauari, interior do Amazonas.

Crime planejado e execução cruel

O crime aconteceu em maio de 2019. A vítima, inicialmente dada como desaparecida, foi encontrada enterrada em um campo de futebol no bairro Janjão, em Carauari.

Segundo a denúncia do Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM), Cristiano Pereira Salvino planejou o homicídio com a participação de Francisco Caetano, conhecido como “Chico”. Ambos contaram ainda com o apoio de um adolescente, aliciado para auxiliar na ocultação do corpo.

A motivação foi considerada fútil. A vítima foi emboscada e morta com extrema crueldade, sem chance de defesa. Os réus ocultaram o cadáver por dias e tentaram forjar álibis para despistar as autoridades.

Condenação dos envolvidos

O Conselho de Sentença acolheu integralmente a tese apresentada pelo Ministério Público, reconhecendo todas as qualificadoras do homicídio.

O juiz da Vara Única da Comarca de Carauari condenou:

Cristiano Pereira Salvino a 37 anos e 4 meses de reclusão

a de reclusão Francisco Caetano a 23 anos e 4 meses de reclusão

Ambos cumprirão pena em regime fechado, sem direito de recorrer em liberdade.

“O Ministério Público em plenário deve informar aos jurados que a segurança pública, segundo a Constituição, além de ser um dever do Estado, é um direito e responsabilidade de todos”, declarou o promotor de Justiça Eduardo Gabriel.

