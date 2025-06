MPAM garante condenação de 25 anos por feminicídio em Carauari

Manaus (AM) – O Ministério Público do Amazonas (MPAM) obteve a condenação de Jacó Rodrigues Sombra a 25 anos de prisão por feminicídio, em Carauari, município do interior do Amazonas. O crime ocorreu no dia 7 de abril de 2024, cometido com extrema violência, motivado pela não aceitação do fim do relacionamento. A vítima, assassinada na presença das duas filhas do casal, agravou ainda mais a pena.

A sentença, proferida na última segunda-feira (09/06), ocorreu após julgamento realizado no Tribunal do Júri local.

O Conselho de Sentença acolheu todas as qualificadoras apresentadas pelo MPAM — motivo torpe, meio cruel e feminicídio — e rejeitou a tese da defesa de homicídio privilegiado por violenta emoção.

Decisão

A decisão, assinada pelo juiz Jânio Tumoto Takeda, determinou o cumprimento da pena em regime fechado, portanto, o réu saiu do júri diretamente para o sistema prisional.

De acordo com a denúncia apresentada pelo promotor de Justiça Eduardo Gabriel, o réu agiu por ciúmes e de forma premeditada, utilizando uma faca para matar a ex-companheira. O crime, cometido diante das filhas pequenas, resultou na majoração da pena-base de 20 para 25 anos de reclusão.

“O julgamento representa uma resposta firme à violência de gênero. Não se trata apenas de punir, mas de afirmar que a vida das mulheres importa. Julgar é dar um sentido de justiça ao sofrimento de quem ficou”, afirmou o promotor após a sessão.

A condenação reforça o compromisso do Ministério Público no enfrentamento ao feminicídio e contribui para fortalecer a rede de proteção às mulheres em todo o estado. Ainda cabe recurso da decisão, mas o réu permanece preso preventivamente.

(* ) Com informações da assessoria -GC

