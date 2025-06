Adolescente morre afogado após levar choque na Manaus Moderna

Manaus (AM) – Um adolescente de 13 anos, identificado como Saymon Henrique P., morreu na tarde desta quarta-feira (18) após sofrer uma descarga elétrica e se afogar nas proximidades da balsa pesqueira da Manaus Moderna, no Centro da cidade.

De acordo com relatos da mãe do jovem, Suane Rodrigues, Saymon brincava com amigos e havia pulado na água a partir de um flutuante. Ao tentar retornar para a estrutura, ele recebeu um choque elétrico, caiu na água e não conseguiu retornar à superfície.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado às 14h01 e enviou uma equipe de mergulho ao local. Participaram da ação o sargento Vidal e os soldados Hiram Cavalcante, R. Santos e Simukaua.

Ao chegar na balsa, os bombeiros identificaram risco de eletricidade no local e solicitaram o desligamento da energia. O mergulho de resgate começou às 14h40, conduzido pelo soldado R. Santos. Doze minutos após o início da busca subaquática, o corpo do adolescente foi localizado.

Após o resgate, o corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos legais.

