Manaus celebra Corpus Christi com procissão e missas nesta quinta (19); confira

Celebração marca os 50 anos do Congresso Eucarístico de Manaus e convida fiéis a espalhar esperança.

Nesta quinta-feira (19), a Igreja Católica celebra a Solenidade de Corpus Christi, uma das datas mais significativas da fé católica. Em Manaus, a Arquidiocese Metropolitana organizou uma programação especial para marcar a ocasião.

Com o tema “Eucaristia: Pão da Esperança”, a celebração convida os fiéis a reconhecerem a presença viva de Jesus na Eucaristia e a se tornarem missionários da esperança, partilhando o pão do amor, da solidariedade e da fraternidade com todos.

Neste ano, a data também celebra os 50 anos do Congresso Eucarístico Nacional, realizado em Manaus em 1975. Por isso, a tradicional procissão eucarística terminará no Santuário de Nossa Senhora de Fátima, onde permanece até hoje a cruz símbolo daquele evento histórico.

📅 Programação em Manaus

7h30, 10h e 12h – Missas na Catedral Metropolitana

– Missas na Catedral Metropolitana 15h – Encontro dos Ministros Extraordinários da Comunhão Eucarística, na catedral

– Encontro dos Ministros Extraordinários da Comunhão Eucarística, na catedral 16h30 – Missa solene na Praça do Congresso

– Missa solene na Praça do Congresso Logo após – Procissão pelas ruas até o Santuário de Nossa Senhora de Fátima

– Procissão pelas ruas até o Santuário de Nossa Senhora de Fátima Na chegada ao Santuário – Adoração Eucarística

✝️ O que é Corpus Christi?

Corpus Christi, expressão em latim que significa “Corpo de Cristo”, celebra a presença real de Jesus na Eucaristia. A data reúne milhares de fiéis em procissões pelas ruas, como um forte testemunho público de fé, comunhão e esperança.

