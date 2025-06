Homem é executado e corpo é deixado em carrinho de mão na avenida Brasil

Vítima foi encontrada com as mãos amarradas, tiro na cabeça e saco plástico na cabeça, em uma clara execução na zona Oeste de Manaus

Manaus (AM) – O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado na calçada da avenida Brasil, no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus, na noite desta quarta-feira (18).

Imagens registradas por moradores mostram a vítima com as mãos amarradas para trás e um ferimento à bala na cabeça, o que indica uma execução. O corpo foi deixado em um carrinho de mão, com um saco plástico cobrindo a cabeça.

Até o momento, não há informações sobre a identidade da vítima ou a autoria do crime. A Polícia Militar foi acionada e atendeu à ocorrência. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

