PSD indica Sidney Leite como titular na CPMI do INSS

O deputado federal Sidney Leite foi oficialmente indicado como titular do Partido Social Democrático (PSD) na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS, que vai investigar fraudes bilionárias envolvendo descontos indevidos em aposentadorias e pensões de segurados do da previdência.

Sidney é autor do Projeto de Lei 1846/2025, que visa proibir descontos automáticos no benefício de aposentados e pensionistas do INSS sem autorização expressa, iniciativa apresentada no dia 24 de abril, logo após a deflagração de uma operação conjunta da Polícia Federal e da Controladoria-Geral da União (CGU) para combater esse tipo de golpe.

“Estamos falando de um golpe contra quem mais precisa: aposentados e pensionistas. Pessoas que trabalharam a vida toda e, muitas vezes, só descobrem os descontos depois de meses de prejuízo. Nossa atuação na CPMI será firme para que os responsáveis sejam identificados e punidos, e que o governo encontre soluções para ressarcir as vítimas e prevenir novas fraudes”, destacou Sidney.

Além de Sidney Leite, outro parlamentar amazonense estará no comando da comissão. O senador Omar Aziz (PSD-AM é o mais cotado para presidir o colegiado. Aziz conta com o apoio do presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre (União-AP). O PSD também indicou como suplente o deputado federal Carlos Sampaio (SP).

A CPMI foi oficialmente criada ontem (17), após a leitura do requerimento por Davi Alcolumbre, com 30 membros titulares e 30 suplentes, com previsão de instalação antes do recesso parlamentar, em julho. Se instalada em agosto, as investigações terão duração inicial de 180 dias.

