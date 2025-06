Evento gratuito abre os festejos do Festival de Parintins com atrações regionais e nacionais, e celebra a cultura amazônica

A tradicional Festa dos Visitantes acontece no dia 26 de junho, no Bumbódromo de Parintins (AM), com entrada gratuita. O evento antecede o 58º Festival de Parintins e celebra a cultura local com atrações regionais e nacionais.

Realizada pelo Ministério da Cultura, Governo do Amazonas e Eneva, a festa é incentivada pela Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet). O evento contará com shows de boi-bumbá, pop, sertanejo, arrocha e funk, em um palco 360º.

Atrações regionais prometem agitar a arena

O evento começa às 19h, com a DJ Layla Abreu, que traz um set animado com ritmos variados, incluindo toadas, flashback e beiradão.

Às 19h30, é a vez da cantora Cella, com banda e bailarinos. No repertório, muito pop, eletrônico, carimbó e o single autoral “Meu Norte”.

A partir das 20h30, será a vez dos artistas do boi-bumbá animarem a arena:

Sebastião Jr.

Carlinhos do Boi

Leonardo Castelo

Prince

Jr. Paulain

Arlindo Neto

“Minha expectativa é gigantesca. Estou muito ansioso para esta noite, que vai ser uma noite memorável”, diz Arlindo Neto.

Atrações nacionais encerram a festa

O cantor Pablo sobe ao palco às 22h, com grandes sucessos do arrocha. E para encerrar a noite com muito forró, o cantor Nattan fará o show de encerramento.

Entrada solidária continua em 2025

A entrada será solidária. Não será necessário trocar alimentos por pulseiras. Os itens serão entregues diretamente nos portões do Bumbódromo. Haverá triagem no local para garantir a qualidade das doações.

Boi Ambiental é novidade nesta edição

O projeto Boi Ambiental, desenvolvido por artistas locais com apoio do Ipaam, será apresentado durante o evento. A iniciativa une arte e educação ambiental para conscientizar o público sobre a importância da preservação da Amazônia.

“Para a Eneva, patrocinar a festa dos visitantes é mais do que apoiar um evento, é reconhecer a potência cultural da Amazônia, valorizar a identidade das comunidades tradicionais da região e incentivar o desenvolvimento local”, afirma Aurélio Amaral, da Eneva.

