Polícia Civil envia efetivo para reforçar segurança no 58º Festival de Parintins

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do Departamento de Polícia do Interior (DPI), iniciou nesta quinta-feira (19) o deslocamento do efetivo que atuará na segurança do 58º Festival de Parintins. A primeira equipe enviada à Ilha Tupinambarana conta com 25 servidores, além de viaturas e equipamentos que serão utilizados nas ações de policiamento.

Ao todo, a instituição vai mobilizar 80 servidores com o objetivo de garantir a tranquilidade de moradores e turistas durante o evento, que tradicionalmente atrai milhares de pessoas à cidade.

Nesta primeira fase, policiais civis de Delegacias Especializadas embarcaram com a missão de reforçar a segurança pública e oferecer um atendimento mais ágil e eficiente ao longo do festival.

O delegado Paulo Mavignier, diretor do DPI, explicou que o transporte dos agentes, viaturas e equipamentos ocorreu por meio do ferry boat da Polícia Civil, que também funciona como base da Delegacia Fluvial.

“Como foi nos últimos dois anos, a Deflu está responsável por apoiar o deslocamento das equipes até Parintins. O ferry boat ficará atracado no Porto do município, garantindo a segurança dos passageiros que irão desembarcar no local e de vigilância para as ocorrências que surgirem nas proximidades”, afirmou.

O delegado informou ainda que a Delegacia Móvel ficará estacionada no Porto de Parintins, onde haverá grande circulação de pessoas. O espaço estará disponível para registro de ocorrências e orientações ao público.

“A presença reforçada da Polícia Civil no município é estratégica porque garante a prevenção aos crimes durante o período festivo e o atendimento ágil às demandas da população e dos visitantes”, concluiu.

Leia mais

Comércio de Parintins se prepara para receber turistas

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱