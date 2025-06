Ordem da Leitura reúne fãs de Harry Potter em Manaus

Clube promove encontro especial no Beco Mágico com debates, teorias e uma experiência imersiva no universo bruxo

A Ordem da Leitura é o primeiro clube do livro voltado exclusivamente para fãs de Harry Potter em Manaus. Criado há menos de um ano pelo enfermeiro Kalry Slytherin, o clube tem como missão incentivar a leitura e fortalecer a comunidade potterhead na capital do Amazonas.

O grupo se prepara para um encontro especial no próximo dia 21 de junho, às 18h30, no Beco Mágico Manaus, uma hamburgueria temática inspirada no universo criado por J.K. Rowling.

“Quis criar uma força do fandom de Harry Potter em Manaus por meio da leitura da saga. A literatura nos conecta, e ao mergulharmos juntos nesse universo, conseguimos fortalecer nossos laços como fãs,” afirma Kalry.

Encontro será realizado no Beco Mágico Manaus

A reunião será mais do que uma discussão de capítulos do livro “Câmara Secreta”. A proposta é promover um ambiente acolhedor, com troca de experiências, amizade e muita magia.

“Iremos discutir os capítulos de forma leve e divertida […] compartilhar teorias, aprofundar nossos pontos de vista e trocar experiências,” completa o fundador.

O espaço escolhido para essa edição, o Beco Mágico, é descrito como um cenário ideal para o clube.

“O Beco Mágico Manaus é como Hogwarts, um lugar onde a magia é perpetuada,” diz Kalry.

Como funciona o clube de leitura

A Ordem da Leitura realiza encontros mensais, geralmente aos sábados, com debates sobre cinco capítulos por vez. Cerca de 15 membros participam presencialmente, enquanto mais de 50 fãs integram o grupo no WhatsApp.

Interessados em participar podem entrar em contato pelo perfil de Kalry no Instagram: @kalryslytherin.

“Sou fã da saga desde os 13 anos. A leitura, especialmente do gênero fantasia, foi potencializada por essa experiência,” compartilha Kalry.

Beco Mágico oferece cenário perfeito para potterheads

O sócio da franquia Beco Mágico Manaus, Jhony Abreu, destaca a conexão entre o clube e a experiência temática oferecida pela hamburgueria:

“Se você também é um potterhead e deseja se juntar a essa comunidade apaixonada […] prepare sua varinha e venha viver uma experiência mágica conosco!”

O Beco Mágico Manaus está localizado na Rua Rio Purus, 629, Vieiralves. Informações e reservas estão disponíveis no Instagram: @becomagicomanaus.

