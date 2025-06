Morre aos 91 anos o ator Francisco Cuoco, ícone da televisão brasileira

O ator Francisco Cuoco, referência na dramaturgia nacional, faleceu aos 91 anos, nesta quinta-feira (19), em São Paulo. Conhecido por papéis marcantes como galã em novelas consagradas da televisão, ele deixa três filhos – Tatiana, Rodrigo e Diogo – e netos. A informação foi confirmada pela família ao jornal Folha de S. Paulo.

Internado no Hospital Albert Einstein, Cuoco enfrentava complicações de saúde relacionadas à idade. Embora a causa exata da morte não tenha sido divulgada, ele vinha tratando de um ferimento que evoluiu com infecção.

Natural de São Paulo, Francisco era filho do feirante italiano Leopoldo e da dona de casa Antonieta. Cresceu no bairro do Brás, em uma família humilde, e durante a juventude ajudava o pai na feira. À noite, conciliava os estudos com o sonho de se tornar advogado — até se apaixonar pela arte da interpretação ao assistir espetáculos de circos itinerantes que se apresentavam próximos à sua casa.

Carreira marcante na TV e no teatro

Inicialmente com planos de cursar Direito, Cuoco optou por estudar na Escola de Arte Dramática de São Paulo, onde ficou por quatro anos. Teve passagens por importantes companhias como o Teatro Brasileiro de Comédia e o Teatro dos Sete. Em 1961, ganhou destaque no teatro com a peça O Beijo no Asfalto, de Nelson Rodrigues. Três anos depois, recebeu o prêmio de melhor ator coadjuvante da APCA, pela peça Boeing-Boeing.

Na televisão, sua trajetória começou na extinta TV Tupi, com atuações no Grande Teatro Tupi. A consagração veio com o tempo, especialmente na TV Globo, onde atuou em tramas como Assim na Terra Como no Céu (1970), O Cafona (1971), Selva de Pedra (1972), Pecado Capital (1975), O Astro (1977) e O Sétimo Sentido (1982), entre outras.

Vida pessoal e relações

Cuoco teve três casamentos marcantes. Entre 1960 e 1964, foi casado com a atriz Carminha Brandão. Depois, uniu-se com Gina Rodrigues, com quem teve seus filhos e viveu até 1984. Anos depois, teve um relacionamento com a estilista Thaís Almeida, 53 anos mais jovem, entre 2014 e 2017.

Mesmo atuando com menos frequência na última década, Francisco Cuoco seguiu sendo lembrado como um dos maiores galãs e ícones da televisão brasileira.

