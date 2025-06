Brasileira morre após passar por cirurgias plásticas na Turquia

A cantora brasileira Ana Bárbara Buhr Buldrini, de 31 anos, morreu no último domingo (15), após passar por cirurgias estéticas na Turquia. O procedimento incluiu lipoaspiração, mamoplastia e rinoplastia, segundo informações confirmadas por seu marido, o cantor Elgas Miles.

Durante a cirurgia, a artista sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. Ana Bárbara era natural de Belo Horizonte (MG) e vivia com o companheiro em Maputo, capital de Moçambique.

Cirurgia foi antecipada a pedido do médico

De acordo com Miles, a cirurgia estava inicialmente marcada para quarta-feira (18), mas foi antecipada para domingo (15) por decisão do próprio médico responsável.

“O médico garantiu que não havia problemas e que tudo correria bem”, afirmou o marido em entrevista ao G1.

Na noite anterior à operação, o casal saiu com o cirurgião. Preocupados com o cansaço da noite anterior, chegaram a questionar a segurança do procedimento, mas o profissional teria tranquilizado os dois.

Família foi informada tardiamente sobre a gravidade

Elgas relatou que, após a cirurgia, foi informado de que Ana Bárbara estava inconsciente, mas que despertaria em breve. No entanto, ao notar que ela não apresentava sinais de vida, procurou respostas.

“Falaram para eu ir para o quarto, os assistentes estavam agindo de forma estranha. Fiquei 1h15 esperando recebê-la. Desci e um médico disse que o coração dela batia devagar; outro disse que ela já estava morta”, contou.

A cirurgia foi feita por meio de permuta, um acordo de troca de serviços, comum entre influenciadores e clínicas.

Polícia turca foi acionada após o óbito

Após a morte, a polícia turca conduziu os médicos à delegacia para prestar esclarecimentos. Após depoimentos, a equipe médica foi liberada.

O corpo de Ana Bárbara será cremado neste sábado (21) em Maputo, Moçambique, onde ela residia com o marido.

(*) Com informações do Metrópoles

