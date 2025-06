VÍDEO: Torcedoras do Caprichoso brigam por espaço em fila do Bumbódromo

Episódio ocorreu a apenas uma semana do início do Festival Folclórico e expõe o acirramento na disputa por espaço nas arquibancadas da galera.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra torcedoras do Boi Caprichoso se envolvendo em uma briga nas imediações do Bumbódromo de Parintins, na noite de quinta-feira (19). O episódio ocorreu a apenas uma semana do início do Festival Folclórico e expõe o acirramento na disputa por espaço nas arquibancadas da galera.

Segundo a Delegacia de Parintins, a confusão começou por causa de uma briga por posição na fila de acesso à área da galera — onde torcedores costumam acampar com bastante antecedência para garantir lugar privilegiado.

Nas imagens, uma mulher usando a camisa da torcida azul aparece filmando outra torcedora. Em poucos segundos, a discussão verbal evolui para agressões físicas. Mesmo após terceiros conterem a briga, o conflito continuou com a participação de outros dois jovens.

A polícia informou que todas as envolvidas apresentavam sinais de embriaguez. Agentes detiveram o grupo no local, mas não efetuaram prisão. Após se acalmarem, elas assinaram um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e foram liberadas.

Autoridades discutem regras para filas

Horas antes do incidente, representantes do Ministério Público do Amazonas (MP-AM), Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Secretaria de Cultura, Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), Maná Produções e os bois Caprichoso e Garantido se reuniram na sede do MP em Parintins. O objetivo foi definir regras para melhorar a organização e segurança nos arredores do Bumbódromo.

Durante a reunião, os participantes reforçaram que as áreas da galera — por serem públicas e gratuitas — devem permanecer desobstruídas. As autoridades prometeram fiscalizar e remover cadeiras, caixotes, barracas, papelões e qualquer obstáculo instalado no trajeto das filas.

As ações também incluem coibir a reserva irregular de espaço, a atuação de guardadores de fila e episódios de violência ou assédio.

Tradição de acampamento se mantém

Mesmo faltando dez dias para o festival, torcedores dos bois Caprichoso e Garantido já ocupam os arredores do Bumbódromo. A disputa por espaço nas arquibancadas da galera leva muitos a acampar com dias — às vezes semanas — de antecedência, em busca de uma melhor visão das apresentações.

