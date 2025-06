Senador de oposição apoia veto de Lula para evitar conta de luz mais cara

O Congresso Nacional derrubou partes dos vetos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Lei 15.097/25 que trata dos investimentos em geração de energia eólica em alto-mar (offshore). Um dos parlamentares que decidiu não anular os vetos de Lula foi o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG).

Nas redes sociais, o parlamentar fez duras críticas ao Congresso Nacional. Isso porque, a Frente Nacional dos Consumidores de Energia (FNCE) estima que a medida, pode gerar um alto custo de R$ 197 bilhões para a população nos próximos 25 anos. Ou seja, o valor da conta de luz deve ser repassado para o consumidor.

Conta de luz mais cara

Cleitinho pede que população pressione parlamentares sobre votação que pode aumentar conta de luz



A medida deve elevar a conta de luz em 3,5%. No vídeo, o deputado alertou que a conta de luz pode ficar mais cara para beneficiar alguns poucos e prejudicar a população. Mesmo sendo de oposição ao governo Lula, o senador votou para não derrubar o veto do presidente.

“Eu votei contra, mas não foi suficiente, passou no Senado e foi para o Lula. O Lula agiu certo e vetou essa patifaria e voltou para o Congresso Nacional para que os deputados e senadores pudessem manter o veto do Lula ou derrubar. Ontem, parte desse projeto, senadores e deputados derrubaram o veto do Lula”, disse o senador nas redes sociais.

Conforme o senador, uma outra votação que envolve a conta de energia deve acontecer no Congresso e ele adiantou que vai apoiar manter o veto de Lula.

“Eu vou apoiar sim, eu já falei. Não sou aliado do Lula, eu sou aliado do povo. Não quero que aumente a conta de energia. Então, se seus senadores e deputados federais derrubarem o veto do Lula, a conta do povo brasileiro vai ficar mais cara. Então, peço a mobilização de cada um de vocês para cobrar senadores, de direita e esquerda, para manter o veto do Lula para que sua conta não fique mais cara”, destacou.

Medida provisória

Com a derrubada dos vetos, o governo deve editar uma Medida Provisória para impedir o aumento na conta e Luz. A declaração foi feita pelo líder do governo no congresso, o senador Randolfe Rodrigues (PT-AP).

“Essa Medida Provisória já estava sendo pensada, essa medida precisa ser anunciada e editada o quanto antes para não ter impacto na conta de luz dos brasileiros, há um consenso que nenhuma medida pode trazer impacto para a conta de energia ou para inflação”, afirmou o senador.

