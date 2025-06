Com virada e show no 2º tempo, Flamengo bate o Chelsea e lidera grupo no Mundial

Rubro-Negro saiu atrás no placar, mas virou no segundo tempo e somou mais três pontos no torneio, disputado nos Estados Unidos.

As equipes se enfrentaram no Lincoln Financial Field, na Pensilvânia, sob forte calor de cerca de 30°C. Com o resultado, o time brasileiro se isolou na liderança do grupo D e ficou muito perto da classificação para as oitavas de final. A vitória também manteve a invencibilidade dos sul-americanos na competição.

A confirmação da vaga, no entanto, ainda depende do jogo entre Espérance e Los Angeles FC, que se enfrentam nesta sexta-feira, às 19h (horário de Brasília), em Nashville. Já o Chelsea permanece com três pontos e ocupa, por enquanto, a segunda colocação.

O Flamengo volta a campo na próxima terça-feira (24), às 22h, contra o Los Angeles FC, em Orlando. No mesmo dia e horário, o Chelsea encara o Espérance, na Filadélfia.

Como foi o jogo

O Flamengo começou com intensidade, mas quem saiu na frente foi o Chelsea. Aos 12 minutos, Wesley errou um passe no meio de campo. A bola sobrou para Pedro Neto, que avançou em velocidade e finalizou na saída de Rossi: 1 a 0 para os ingleses.

Apesar da posse equilibrada, o Rubro-Negro teve dificuldades para criar chances claras no primeiro tempo. A melhor oportunidade surgiu aos 42 minutos, quando Arrascaeta cobrou falta no segundo pau, Gerson finalizou e Colwill salvou em cima da linha.

No segundo tempo, o Flamengo perdeu nova chance aos 8 minutos. Após lançamento de Rossi, Reece James falhou, Gerson avançou, driblou Colwill e chutou. A bola desviou em Reece e sobrou para Plata, que chegou desequilibrado e não conseguiu finalizar bem.

O técnico Filipe Luís fez a primeira mudança e colocou Bruno Henrique no lugar de Arrascaeta. A substituição surtiu efeito imediato. Aos 16 minutos, Gerson cruzou para Plata, que ajeitou de cabeça. A bola passou pelo goleiro e sobrou para Bruno Henrique empatar a partida.

Três minutos depois, o Flamengo virou o jogo. Pulgar levantou na área, Bruno Henrique escorou de cabeça e Danilo completou para o gol: 2 a 1.

No lance seguinte, o Chelsea sofreu um baque ainda maior. Nicolas Jackson foi expulso após acertar de sola a canela de Ayrton Lucas, deixando os ingleses com um a menos.

O Flamengo aproveitou a vantagem numérica e matou o jogo aos 37 minutos. Filipe Luís, que havia acabado de substituir Gerson, tabelou com Plata, invadiu a área e finalizou. A bola desviou em Wallace e voltou para ele, que não desperdiçou: 3 a 1.

Com a vitória, o Flamengo chegou aos seis pontos e depende apenas de um empate na última rodada para confirmar a classificação às oitavas.

