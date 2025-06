Hemoam adota tecnologia inédita para diagnosticar doenças malignas no sangue

A Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam), vinculada à Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), passou a contar com uma nova tecnologia para diagnóstico de doenças malignas do sangue. Trata-se do Cellavision, um analisador digital que automatiza a leitura de lâminas de hemograma. A tecnologia é inédita na rede pública da região Norte e foi inaugurada no último dia 18 de junho.

Tecnologia inédita chega à rede pública do Norte

Cellavision automatiza leitura de hemogramas

Com capacidade de analisar até 96 lâminas por hora, o Cellavision garante mais agilidade, precisão e qualidade na emissão de laudos oncológicos. Já utilizada por grandes hospitais e laboratórios privados, a tecnologia agora marca presença também no sistema público da região.

Parceria com entidades sociais viabiliza doações

A implantação do novo equipamento foi possível por meio do projeto “Mãos que Ajudam”, uma iniciativa da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, em parceria com o Instituto do Câncer Infantil (ICI).

Durante a cerimônia de inauguração, a diretora-presidente do Hemoam, Socorro Sampaio, agradeceu pelas doações e destacou os benefícios para os pacientes:

“Além de melhorar o diagnóstico, vamos poder monitorar tratamentos nas UTIs com os ventiladores pulmonares. Agradecemos imensamente à igreja por esse apoio.”

Equipamentos ampliam precisão e qualidade dos exames

Além do Cellavision, o Hemoam recebeu um citômetro de fluxo de 12 cores, que eleva o nível de precisão dos exames de Imunofenotipagem e detecção da Doença Residual Mínima (DRM). O aparelho permite a análise simultânea de diversos marcadores celulares, o que melhora significativamente a caracterização de células em amostras de sangue, medula óssea e tecidos.

A secretária executiva adjunta de assistência da SES-AM, Mônica Melo, reforçou que a tecnologia representa um avanço na resolutividade dos atendimentos:

“O programa Saúde Digital tem permitido fortalecer o diagnóstico e dar mais assertividade ao tratamento dos pacientes oncológicos e hematológicos.”

Ventiladores pulmonares reforçam atendimento pediátrico

Outra importante doação inclui dez ventiladores pulmonares, destinados à UTI Pediátrica da unidade. O equipamento fornece suporte respiratório essencial para crianças com diagnóstico oncohematológico, auxiliando na oxigenação e no enfrentamento da insuficiência respiratória durante o tratamento.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais:

Sefaz e HEMOAM realizam campanha para doação de sangue

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱