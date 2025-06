Na Festa dos Visitantes, Cella usará figurino homenageando a região

A cantora Cella, uma das atrações da Festa dos Visitantes, dia 26, no Festival de Parintins 2025, preparou um figurino especial para o show, homenageando a região Norte e a Amazônia. O figurino é assinado pela marca Normando e faz parte das peças apresentadas no São Paulo Fashion Week (SPFW). A marca é dirigida pelo estilista paraense Marco Normando, uma referência por levar a estética da região aos grandes centros da moda nacional.

As peças que ele assina, na opinião de Cella, têm tudo a ver com o tema do show: Encantaria Amazônica. Com inspiração na estética e simbologia da região, o figurino que ela vai usar traduz a força e a identidade cultural local, em uma leitura contemporânea e autoral. Cella esteve no ateliê da Normando, realizando um ensaio fotográfico, mas a roupa que ela irá usar na festa só será revelada no momento da apresentação.

“Usar uma peça da Normando, nesse momento tão simbólico da minha carreira, é uma honra, porque é uma marca que traz elementos que falam da nossa ancestralidade e da potência visual da Amazônia, suas belezas e referências culturais”, afirma Cella, destacando, ainda, o fato de o artista utilizar matéria-prima sustentável.

A artista ressalta a importância de levar para o palco um figurino que também conta uma história. “É muito mais que uma roupa. É uma representação da nossa cultura, do nosso povo e da força criativa que vem da região. Me sinto profundamente conectada a isso”, afirma. “É muito especial usar algo que carrega tanta identidade e representatividade”, observou.

Repertório

O Festival de Parintins acontece de 27 a 29 de junho, no Bumbódromo, e é considerado um dos maiores eventos culturais do país. A participação de Cella promete ser um dos momentos marcantes da Festa dos Visitantes, evento que antecede os dias de disputa entre Garantido e Caprichoso.

No repertório do show de Cella estarão as canções “Meu Norte” e “Me Ignora”, do novo álbum que ela irá lançar em breve, intitulado “Efeito Borboleta”.

Manauara, a artista atualmente mora no Rio de Janeiro, onde os ensaios para o show seguem a todo vapor. Ela adianta que será um show dançante, com bailarinos no palco, banda completa, coreografia especial, iluminação, tudo preparado com o maior cuidado por ela. Os fãs também podem aguardar, no seu repertório, uma homenagem a ícones da região.

Artista desde criança, Cella despontou nacionalmente no The Voice Kids. Hoje, ocupa espaço de destaque no cenário cultural, como cantora, atriz e produtora artística, na In Cena, no Rio de Janeiro. Na sua trajetória, ela faz sempre questão de enaltecer as raízes, a sua origem, a cultura nortista.

