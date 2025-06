Praticantes de stand up paddle são resgatados após forte ventania

Na manhã deste sábado (21), praticantes de stand up paddle precisaram ser resgatados na praia do Leme, na zona sul do Rio de Janeiro, após serem surpreendidos por fortes ventos.

Resgate mobilizou helicópteros e embarcações

O Corpo de Bombeiros realizou a operação com o uso de embarcações e helicópteros para retirar as pessoas do mar. De acordo com a corporação, os ventos dificultaram o retorno dos praticantes à orla.

Mais de 100 pessoas estavam praticando a atividade no momento do incidente. Oito delas precisaram de atendimento médico no local.

Orientações de segurança

O Corpo de Bombeiros reforça a importância de verificar as condições climáticas antes de realizar atividades no mar.

“Se houver risco de ventos fortes, chuva ou mar agitado, não vá”, alerta a corporação.

