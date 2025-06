Homem é encontrado morto no Distrito Industrial, em Manaus

Um homem ainda não identificado foi encontrado morto na manhã deste sábado (21), na avenida dos Oitis, no bairro Distrito Industrial, Zona Leste de Manaus.

Segundo testemunhas, o corpo foi localizado por moradores que passavam pela via. A vítima vestia uma camisa marrom e bermuda jeans no momento em que foi encontrada.

Inicialmente, a denúncia recebida pelas autoridades apontava para um possível atropelamento, mas essa informação só será confirmada após a conclusão da perícia.

O Instituto Médico Legal (IML) realizou a remoção do corpo. A Polícia Civil do Amazonas investiga o caso para esclarecer as circunstâncias da morte.

