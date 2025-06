Pai e filho de 2 anos são mortos a tiros por criminosos em Manaus

O ataque a tiros ocorreu no Jorge Teixeira; mãe também foi atingida.

Manaus (AM) – Pai e filho foram assassinados a tiros, na tarde deste domingo (22), no bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus. Moisés de Souza Sena e seu filho Miguel, de apenas 2 anos, estavam em uma motocicleta quando foram alvejados por ocupantes de um carro. A mãe da criança também foi baleada durante o ataque.

Segundo testemunhas, o veículo se aproximou da motocicleta e os suspeitos dispararam cerca de cinco vezes contra a família. Moisés morreu no local. A criança foi atingida na cabeça e, mesmo socorrida ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, não resistiu aos ferimentos. A mãe da criança foi encaminhada para atendimento médico; seu estado de saúde não foi divulgado.

A mãe do homem morto relatou que ele trabalhava em uma empresa de refrigeração no Distrito Industrial e afirmou desconhecer a motivação do ataque.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) está investigando o caso para esclarecer as circunstâncias do crime.

